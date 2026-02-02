El partido de Takaichi lograría una victoria aplastante en Japón, según una encuesta

Por Leika Kihara

TOKIO, 2 feb (Reuters) -

El partido de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, probablemente obtendrá una victoria aplastante en las elecciones a la Cámara Baja de la próxima semana, según una encuesta realizada por el periódico Asahi, lo que aumenta las posibilidades de que el país continúe con su política de grandes gastos y recortes fiscales.

Un buen resultado en las elecciones del domingo consolidaría el control de Takaichi sobre su partido y le daría un mandato para su política fiscal expansionista, lo que podría aumentar la preocupación por las finanzas de Japón y hacer subir los rendimientos de los bonos.

Según la encuesta publicada el domingo por Asahi, es probable que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi supere con creces la mayoría de 233 escaños de los 465 que se disputan en la Cámara Baja. Eso supondría un aumento con respecto a los 198 escaños que tiene actualmente.

Junto con el socio de coalición del PLD, el Partido de la Innovación de Japón o Ishin, la alianza gobernante probablemente alcanzará los 300 escaños, según la encuesta.

"Una gran victoria del PLD reforzaría aún más el control de Takaichi sobre el poder. No sería sorprendente que los mercados vieran una mayor probabilidad de que Takaichi aplicara sus políticas fiscales proactivas, entre las que se incluye una reducción del impuesto sobre el consumo", dijo Keisuke Tsuruta, estratega de bonos de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Los rendimientos de los bonos del Estado japonés subían el lunes, en un momento en que los inversores la posibilidad de que Takaichi obtenga un mandato electoral para impulsar su política fiscal "proactiva", centrada en un mayor gasto y recortes fiscales.

El mayor partido de la oposición, la Alianza Reformista Centrista, está pasando apuros y podría perder la mitad de sus 167 escaños, según Asahi.

La coalición gobernante de Takaichi cuenta actualmente con una escasa mayoría en la poderosa Cámara Baja, pero es minoritaria en la Cámara Alta.

La primera ministra disolvió el Parlamento el mes pasado y convocó elecciones anticipadas para el 8 de febrero con el fin de obtener un mandato para impulsar la reactivación de la economía con una política fiscal expansionista.

Japón sufrió una amplia caída del mercado el mes pasado, después de que Takaichi se comprometiera a suspender durante dos años el impuesto del 8% sobre las ventas de alimentos, lo que reavivó la preocupación de los inversores sobre la disciplina fiscal en un país con una deuda pública que supera el doble del tamaño de su economía.

La mayoría de los demás partidos también han pedido la suspensión o la reducción del impuesto sobre el consumo para amortiguar el impacto del aumento del coste de la vida en los hogares.

(Información de Leika Kihara; edición de Cynthia Osterman, Sonali Paul y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)