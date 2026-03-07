El partido de un exrapero se perfile ganador de elecciones en Nepal

El partido del rapero convertido en alcalde de Katmandú, Balendra Shah, de 35 años, está a punto de obtener la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes de Nepal, según las primeras tendencias publicadas el sábado por la Comisión Electoral.

Cerca de 19 millones de votantes, entre ellos casi un millón de nuevos inscritos, acudieron a las urnas esta semana para las primeras elecciones legislativas tras el levantamiento de jóvenes de la Generación Z que hace seis meses provocó la caída del gobierno.

Las protestas comenzaron por un breve bloqueo de las redes sociales pero se convirtieron rápidamente en un amplio movimiento de contestación en el que fallecieron 77 personas y se incendió el Parlamento.

La participación en estas votaciones, que estuvieron dominadas por el enfrentamiento entre la juventud y la vieja clase política, alcanzó el 59%, según el ente electoral.

Este sábado por la mañana, en el segundo día del recuento, solo se conocen los resultados definitivos de 34 circunscripciones.

No obstante, el Partido Nacional Independiente de Shah (Rastriya Swatantra o RSP, centrista) ganó 27, el Congreso Nepalí cuatro y el partido marxista del ex primer ministro KP Sharma Oli solo uno.

Otros dos candidatos han ganado un distrito electoral cada uno.

Las primeras proyecciones indican que el RSP de Shah va primero en otra gran cantidad de distritos electorales.

"Si observamos la tendencia, el partido Rastriya Swatantra lidera en muchos distritos electorales y ha obtenido varios escaños", dijo a la AFP el portavoz de la comisión electoral, Narayan Prasad Bhattarai.

El viernes, sus seguidores bailaron en las calles de Katmandú para celebrar la perspectiva de una victoria, aunque los resultados definitivos podrían tardar varios días en conocerse.

El acceso al empleo y el fin de la corrupción de las élites fueron las principales reivindicaciones de la "revolución" juvenil que sacudió el país el 8 y 9 de septiembre, en parte como rechazo a un breve bloqueo de las redes sociales.

Al menos 77 personas murieron durante esos días de agitación, cientos resultaron heridas y numerosos edificios públicos y comercios fueron incendiados o saqueados, según el balance oficial.