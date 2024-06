El partido del Gobierno kurdo anuncia que se presentará a las esperadas elecciones parlamentarias

El conflicto sobre el sistema de representación vuelve a aplazar los comicios con el 5 de septiembre como posible nueva fecha

MADRID, 9 Jun. 2024 (Europa Press) -

El partido del Gobierno de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí participará finalmente en unas esperadas elecciones parlamentarias tras varios meses de disputas sobre el sistema de representación en una votación que intentará reflejar la nutrida realidad étnica de la región.

Estos comicios estaban previstos inicialmente para octubre de 2022 pero han sido aplazados en varias ocasiones por desacuerdos entre los partidos kurdoiraquíes sobre la ley electoral y, después, por la negativa de los tribunales iraquíes a la hora de admitir los cambios propuestos en la misma.

El Tribunal Federal Supremo de Irak anunció el mes pasado la suspensión de las elecciones legislativas después de que el primer ministro kurdo, Masrur Barzani, presentara una apelación contra la distribución de escaños fijada en los comicios.

La corte aceptó la solicitud del primer ministro para revisar el Artículo 2 de la ley electoral que fija la división de escaños por número de votantes y no por población total, algo que Barzani consideraba anticonstitucional y un ejemplo de discriminación hacia las minorías, según el dictamen recogido por el portal de noticias The New Arab.

Ahora, el partido del Gobierno kurdo, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), ha anunciado finalmente a la Comisión Electoral Nacional su intención de comparecer a los comicios, según ha confirmado el portavoz de la comisión, Yumana al Ghalai, a la agencia de noticias kurda iraquí Rudaw.

Tal y como están las cosas después de los numerosos cambios en el mecanismo de voto, las provincias de Erbil y Suleimani, controladas por el PDK y la rival Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), respectivamente, obtendrán cada una un escaño para los componentes cristianos y uno para los turcomanos, mientras que Duhok, también controlado por el PDK, obtendrá un escaño para los armenios.

Toda esta disputa ha acabado imposibilitando que las elecciones puedan celebrarse este próximo lunes, como estaba previsto. Todavía no hay nueva fecha pero la comisión electoral iraquí ha sugerido la posibilidad de celebrarlas el 5 de septiembre.

Europa Press