El partido gobernante de Alemania respalda restricciones en redes sociales para niños

Por Andreas Rinke

STUTTGART, Alemania, 21 feb (Reuters) - Los conservadores gobernantes de Alemania aprobaron el sábado una moción para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 14 años e introducir controles de verificación digital más estrictos para los adolescentes, dando impulso a la aplicación de estas restricciones en Alemania y en otros países europeos

En una conferencia del partido celebrada en la ciudad de Stuttgart, la Unión Demócrata Cristiana del canciller Friedrich Merz también pidió multas para las plataformas en línea que no apliquen tales límites, así como la armonización de las normas de edad en toda la Unión Europea

Un número cada vez mayor de países, entre ellos España, Grecia, Francia y Reino Unido, están estudiando prohibiciones o restricciones similares en las redes sociales para acceder a plataformas como TikTok o Instagram

Siguen el ejemplo de Australia, que el año pasado se convirtió en el primer país en obligar a las plataformas a cortar el acceso a los niños

Los países europeos están aumentando la presión sobre las empresas de redes sociales, arriesgándose a una reacción negativa por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha amenazado con aranceles y sanciones si los países de la UE imponen nuevos impuestos tecnológicos o regulaciones en línea que afecten a las empresas estadounidenses

"Pedimos al Gobierno federal que introduzca una edad mínima legal de 14 años para el uso de las redes sociales y que aborde la necesidad especial de protección en el ámbito digital hasta los 16 años", reza la moción aprobada el sábado

Los socios de coalición de Merz, los socialdemócratas, también han respaldado las restricciones a las redes sociales para los niños. La presión de ambos partidos de la coalición hace cada vez más probable que el Gobierno federal impulse las restricciones

Sin embargo, en el sistema federal alemán, la regulación de los medios de comunicación es competencia de los estados federados, que deben negociar entre sí para acordar normas coherentes a nivel nacional

LOS ESCOLARES DE BONN DEBATEN LA PROHIBICIÓN

La prohibición podría afectar a niños como los del Cardinal Frings Gymnasium de la ciudad de Bonn, varios de los cuales estaban navegando por sus teléfonos en el recinto escolar el día anterior

"Creo que es justo, pero creo que deberían ser los padres quienes decidan si prohibirlo, no el Estado", afirma Moritz, de 13 años, que dice que solo ve YouTube

"Para los niños menores de 12 años debería estar prohibido, pero a partir de los 12 años creo que los niños ya pueden distinguir entre lo que son noticias falsas y lo que no"

Su compañera de clase Emma, de 13 años, utiliza casi exclusivamente Snapchat, pero tiene un límite de tiempo en su teléfono

Una prohibición sería "algo inusual, porque te acostumbras a enviar tus snaps por la mañana antes de ir al colegio, o a hacer lo que hacen mis amigos, como navegar un rato por Instagram o TikTok", afirma

Ella, de 12 años, pasa varias veces al día por las redes sociales

"Yo tengo TikTok e Instagram, pero entiendo que todo es adictivo y que cuanto más deslizas, más quieres ver"

El profesor Till Franke dijo que para muchos de los niños "al principio sería un shock, debido al uso diario de las redes sociales"

Pero, con el tiempo, los alumnos se acostumbrarían, dijo, "porque encontrarían otros nichos en los que poder comunicarse entre ellos" (Andreas Rinke, Stephane Nitschke y Petra Wischgoll; redacción de Matthias Williams; edición de Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)