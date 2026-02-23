El partido gobernante de Corea del Norte reelige a Kim Jong-un como secretario general

Por Jack Kim y Kyu-seok Shim

El Partido de los Trabajadores, en el poder en Corea del Norte, reeligió a Kim Jong-un como secretario general en una reunión del congreso del partido celebrada el domingo, según informaron los medios de comunicación estatales, una medida que se considera que subraya su control absoluto del poder y una mayor confianza en la estabilidad interna.

En un artículo publicado el lunes, la agencia estatal de noticias KCNA atribuyó a Kim el mérito de haber elevado el prestigio del país, situándolo en una posición sólida a nivel mundial para proseguir su cruzada revolucionaria, y haber endurecido el ejército "hasta convertirlo en un ejército de élite y poderoso".

Bajo su liderazgo, "la disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente", dijo la KCNA en el elogioso artículo del cuarto día de las deliberaciones del congreso.

La reafirmación de su autoridad "equivale a una declaración de que Kim Jong-un ha puesto fin al 'modo de gestión de crisis' del régimen y ha entrado en una fase de gobierno seguro, estable y a largo plazo", dijo Lim Eul-chul, experto en Corea del Norte de la Universidad de Kyungnam.

Los delegados también eligieron a los miembros del Comité Central del partido y aprobaron revisiones de las normas del partido, según informó la KCNA. No dio detalles sobre los cambios en los estatutos del partido, pero algunos altos cargos parecieron haber sido excluidos del comité.

El exministro de Asuntos Exteriores Ri Su Yong, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema Choe Ryong Hae y un alto cargo militar del partido, Ri Pyong Chol, se encuentran entre los que han quedado marginados en lo que parece ser un cambio de la vieja guardia, según los analistas.

Hasta ahora no hay indicios de que la hija adolescente de Kim, conocida como Ju-ae, haya asistido a la conferencia, ante especulaciones de que está siendo preparada para suceder a su padre.

La novena edición del congreso del partido, que normalmente se celebra cada cinco años durante varios días, comenzó el jueves con 5.000 delegados. Corea del Sur la sigue de cerca para conocer cualquier revelación sobre nuevas orientaciones de política interna y externa.

Por ahora no ha habido indicios de iniciativas políticas significativas, y las sesiones se han centrado en la superación de la crisis económica y los progresos realizados bajo el liderazgo del Partido.

