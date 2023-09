Su principal rival le da la enhorabuena tras hacerse con el 57 por ciento de los votos

MADRID, 25 Sep. 2023 (Europa Press) -

El empresario y exejecutivo de Goman Sachs Stefanos Kasselakis ha sido elegido nuevo líder del partido Syriza en unas primarias celebradas después de que el hasta ahora presidente de la formación, Alexis Tsipras, presentara su dimisión tras el batacazo electoral sufrido en las elecciones generales.

El político, de 35 años, carece de experiencia política previa, pero ha obtenido el apoyo del partido para liderar el bloque de la oposición griega. Kasselakis ha ganado así a Effie Achtsioglou, una diputada y exministra de Trabajo de 38 años. Otros tres candidatos habían quedado eliminados previamente.

Con los resultados preliminares sobre la mesa, Achtsioglou ha dado la enhorabuena a su rival, que cuenta con el 57 por ciento de los respaldos --frente al 43 por ciento obtenido por Kasselakis--.

El nuevo líder de Syriza, que reside en la localidad estadounidense de Miami, era un gran desconocido para la mayor parte de la población griega. Las leyes electorales de Grecia permiten votar a candidatos que se encuentran expatriados.

El pasado mes de agosto, días después de presentar una serie de propuestas para el partido, Kasselakis difundió un vídeo de unos cuatro minutos en los que resumía su vida y su visión para la formación, lo que le convirtió en un candidato de peso para hacerse con el liderazgo a pesar de que Achtsioglou era, en principio, la favorita.

Sin embargo, su candidatura ha suscitado críticas entre los miembros de la guardia vieja de Syriza. El exministro de Finanzas Euclid Tsakalotos, también candidato, lo ha acusado de entregarse a la "pospolítica superficial impulsada por las redes sociales".

La formación ha demostrado a grandes rasgos que es necesario introducir un cambio después de que el partido lograra únicamente un 18 por ciento de los votos en las últimas elecciones, en las que Nueva Democracia se hizo con un 40 por ciento de las papeletas.

A pesar de su edad, tanto Achtsioglou como Kasselakis son mayores que Tsipras cuando se convirtió en líder de Syriza hace quince años en plena crisis económica. El partido pasó en 2015 de hacerse con un 4 por ciento de los votos a obtener el 35 por ciento de los apoyos.

Está previsto que Kasselakis se reúna este lunes con Tsipras sobre las 12.00 (hora local), justo antes de que el nuevo líder asuma sus competencias en la sede del partido junto a la plaza Koumoundourou, en Atenas, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

Tsipras ha dado ya la enhorabuena a Kasselakis y ha mantenido también una conversación telefónica con Achtsioglou. "No soy un fenómeno, soy la voz de una sociedad. No voy a traicionarte. Mañana empieza el trabajo duro. En las guerras, el primero lo tiene todo y el segundo no es nada. Sin embargo, entre compañeros el primero es el primero y el segundo es también el primero", ha dicho Kasselakis tras hacerse con la victoria.