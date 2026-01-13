El partido Hamburgo-Leverkusen es aplazado por la nieve

El partido de la decimoséptima jornada del campeonato de Alemania entre Hamburgo y Bayer Leverkusen, inicialmente previsto este martes, fue aplazado a última hora debido a la abundante nieve caída en Hamburgo durante el fin de semana.

"Riesgos relacionados con las condiciones meteorológicas en la cubierta del estadio impiden la celebración del partido de la Bundesliga entre el Hamburgo SV y el Bayer Leverkusen", explicó la Liga Alemana de Fútbol (DFL) a menos de tres horas del inicio del juego.

La nueva fecha del encuentro, que estaba programado para las 20H30 locales (19H30 GMT) de este martes, se comunicará posteriormente, añadió la DFL.

A raíz de la tormenta Elli y sus intensas nevadas en el norte y noreste de Alemania, los partidos entre St. Pauli (barrio de Hamburgo) y Leipzig y entre el Werder Bremen y Hoffenheim no pudieron disputarse el sábado. Fueron aplazados al martes 27 de enero.