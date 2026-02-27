El Partido Laborista británico pierde elecciones locales claves para Starmer

El gobernante Partido Laborista británico perdió este viernes unas reñidas elecciones locales en uno de sus bastiones tradicionales del norte del país frente a los Verdes de izquierda, otro mal resultado para el impopular primer ministro Keir Starmer

Los laboristas quedaron además por detrás del partido de extrema derecha Reform UK en estos comicios parciales para el escaño parlamentario de Gorton y Denton en Mánchester, lo que supone también una fractura en el tradicional sistema bipartidista de Reino Unido

El hecho de obtener un tercer puesto en la carrera por esta banca en el Parlamento, que el Partido Laborista ha dominado durante décadas, probablemente aumentará los rumores sobre cuánto tiempo más podrá permanecer en el cargo Starmer, de 63 años

También sugiere que los británicos parecen más dispuestos a buscar respuestas en partidos emergentes para cuestiones candentes y de larga data, como el alto costo de la vida y la migración irregular

El Partido Laborista ganó la circunscripción con casi el 51% de los votos en las elecciones generales de julio de 2024, que llevaron a Starmer al poder y derrocaron a los conservadores tras 14 años consecutivos en el cargo

Pero desde entonces, el gobierno se ha visto acosado por numerosos cambios de política y varias disputas, entre ellas el nombramiento de Peter Mandelson, vinculado al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, como embajador de Reino Unido en Washington

Las encuestas sugieren que Starmer es el primer ministro británico más impopular desde que comenzaron las mediciones y, a principios de este mes, se enfrentó a las peticiones de dimisión procedentes de su propio partido

Según los resultados electorales, Hannah Spencer, una fontanera de 34 años, ganó el escaño en juego con casi 15.000 votos y se convierte en la quinta diputada de los Verdes en el Parlamento británico, que cuenta con 650 bancas

El candidato reformista Matt Goodwin, un politólogo de 44 años, logró unos 10.500 sufragios, mientras que el Partido Laborista solo consiguió algo más de 9.300