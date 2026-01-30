El partido promilitar de Birmania logra una victoria sin oposición en las legislativas

El partido promilitar de Birmania logró una victoria sin oposición en las elecciones legislativas organizadas por la junta militar, según los resultados oficiales consultados el viernes por AFP.

El partido promilitar Union Solidarity and Development Party (USDP) ganó un total de 339 de los 420 escaños en juego en las dos cámaras del parlamento, es decir, algo más del 80%, según los resultados de la comisión electoral.

Las elecciones, que se celebraron en tres fases y se prolongaron durante un mes, finalizaron el pasado domingo.

La votación fue cancelada en decenas de circunscripciones debido a la guerra civil desencadenada tras el golpe de 2021 que llevó al poder a la actual junta militar.

La victoria otorga al USDP la mayoría parlamentaria y el derecho a designar unilateralmente al presidente cuando el parlamento se reúna en marzo, un cargo que el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, no ha descartado asumir.

Analistas consideran el USDP, formado en su mayoría por altos mandos militares, una extensión civil del ejército para dar un barniz de legitimidad al régimen.

El golpe de Estado de 2021 desató una guerra civil que no ha terminado, y las facciones rebeldes consideran las elecciones como ilegítimas.

La líder opositora Aung San Suu Kyi permanece detenida por el ejército y su partido, enormemente popular, ha sido disuelto.

Además, más de 22.000 personas permanecen en cárceles de la junta, según el grupo de monitoreo Assistance Association for Political Prisoners.