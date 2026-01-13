El partido promilitar reivindica la victoria en las legislativas en Birmania

El principal partido promilitar de Birmania anunció el martes haber obtenido la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento en la segunda de las tres fases de las elecciones legislativas organizadas por la junta.

El Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (PUSD) logró 87 escaños de un total de 100 en la segunda fase de votación, celebrada el domingo, indicó a la AFP uno de sus responsables bajo condición de anonimato.

Sumando los resultados de la primera fase, celebrada en diciembre, el PUSD cuenta ahora con 176 bancas, algo más de la mitad de las 330 sometidas a votación. La tercera fase está prevista el 25 de enero.

Según el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, las elecciones están diseñadas para "reforzar la dominación militar en Birmania y crear una fachada de legitimidad".

Los analistas consideran al PUSD, que tiene entre sus dirigentes a numerosos exoficiales militares, como el principal instrumento político de la junta.

La Cámara Baja birmana tiene un total de 440 escaños, pero 110 están reservados a las fuerzas armadas, según la Constitución redactada por los militares, que han gobernado el país durante la mayor parte de su historia desde su independencia en 1948.