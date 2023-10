Apoyarán el rechazo al borrador constitucional en el referéndum de diciembre e instan a Boric a no posicionarse en el plebiscito

MADRID, 31 Oct. 2023 (Europa Press) -

El consejero constitucional del Partido Socialista chileno, Alejandro Köhler, ha lamentado que "gran parte del país ha quedado excluida" en el borrador de la nueva Constitución, aprobado en la víspera por el Consejo Constitucional y que será sometido a referéndum a mediados de diciembre.

Según ha señalado Köhler en declaraciones a la cadena de televisión T13, el proyecto de una nueva Carta Magna "impone solo una mirada" y "una moral" que no tiene en cuanta a una parte importante de la población chilena, y ha señalado que su partido no apoyará el 'sí' en el plebiscito del 17 de diciembre.

"De aprobarse un texto de estas características, vemos un inmenso riesgo de polarización", ha advertido Köhler, quien sin embargo no considera que la ratificación de esta nueva Carta Magna pueda desembocar en un nuevo estallido social, extremo al que ha apuntado el líder del Partido por la Democracia, Jaime Quintana.

"Creo que hay un riesgo alto de inestabilidad, pero no me atrevería a decir que después del 17 de diciembre vamos a tener un estallido social, no podría decirlo, sería irresponsable que yo lo dijera", ha aclarado Köhler.

Así las cosas, el consejero constitucional socialista ha instado al presidente de Chile, Gabriel Boric, a mantenerse al margen del referéndum y no se posicionen sobre si aprobar o rechazar la propuesta constitucional.

"No es sano que el Gobierno, y particularmente el presidente Boric, se involucren por una de las opciones (...) El rol del Gobierno debe ser de difusión y colaboración", ha zanjado Köhler, quien ha insistido que el borrador constitucional es "excluyente, dogmático y le va muy mal a Chile".

El Consejo Constitucional de Chile aprobó en la víspera, tras una larga sesión en el Parlamento, el texto final del proyecto de Constitución, que de ser aprobada sustituirá a la actualmente vigente, aprobada en 1980 al amparo del dictador Augusto Pinochet.

El pleno aprobó la propuesta con los 33 votos a favor del ultraderechista Partido Republicano y Chile Vamos --oposición al Gobierno de Boric pero con mayoría en el Consejo Constitucional--, logrando así la mayoría de un 60 por ciento necesaria para sacar adelante el borrador. Los 16 consejeros de Unidad para Chile y el representante del pueblo mapuche votaron en contra.

El texto será entregado al presidente Boric el 7 de noviembre. Con esta medida se cierra una etapa del segundo proceso constitucional que ha vivido el país latinoamericano en menos de cuatro años, tras el estallido social de 2019. El 4 de septiembre de 2022 fue rechazado con casi un 62 por ciento de votos en contra un primer borrador constitucional redactado por una clara mayoría progresista.