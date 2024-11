El partido ultraderechista alemán afd expulsará a los miembros vinculados a un grupúsculo militante

BERLÍN, 6 nov (Reuters) - Los dirigentes de Alternativa para Alemania (AfD), partido de extrema derecha que figura en segundo lugar en las encuestas nacionales, se reunirán el miércoles para iniciar un procedimiento de expulsión de los miembros implicados en un grupo extremista, informó el partido.

En un comunicado, el partido se refirió a los "miembros afectados por las medidas adoptadas por el fiscal general", lo que confirma una conexión entre el partido y ocho sospechosos detenidos durante una importante operación policial el martes.

El comunicado no nombraba a los miembros ni especificaba cuántos se habían visto afectados por la operación. La operación tenía como objetivo a los Separatistas de Sajonia, un pequeño grupo basado en ideología racista y teorías de la conspiración que se había estado entrenando militarmente para la caída del Estado alemán. Describiéndolo como un "caso urgente y grave", la AfD dijo que también suspendería sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que el tribunal de arbitraje tomara una decisión. "No importa en nombre de quién hayan actuado los separatistas sajones, no hay lugar para ellos en nuestro partido de libertad, paz y soberanía nacional", dijo la AfD.

