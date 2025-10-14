El partido vencedor de las elecciones en Moldavia propone al economista Munteanu como primer ministro

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El oficialista Partido de Acción y Solidaridad (PAS) ha propuesto este martes al economista Alexandru Munteanu como su candidato a primer ministro de Moldavia, después de que revalidara su mayoría parlamentaria en las elecciones de septiembre.

El líder del PAS, Igor Grosu, ha destacado que Munteanu no es una figura pública, pero cuenta con una "impresionante carrera" como economista, profesor universitario y empresario, además de su papel en el campo de las inversiones y su participación en proyectos educativos y culturales internacionales.

Munteanu, de 61 años y formado en Estados Unidos, es el fundador de la empresa de inversiones 4i Capital Partners en Ucrania. "Moldavia necesita personas bien formadas, con amplia experiencia y capaces de liderar los esfuerzos para ingresar en la Unión Europea y desarrollar la economía", ha escrito Grosu en Facebook.

Grosu ha explicado que esperará hasta que el Tribunal Constitucional apruebe los resultados que han obtenido las fuerzas con representación parlamentaria antes de presentar la candidatura de Munteanu a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu.

Las elecciones de finales de septiembre en Moldavia adquirieron una relevancia inusitada debido al contexto geopolítico marcado por la guerra de Ucrania y tras meses de denuncias de las autoridades locales sobre una injerencia rusa sin precedentes en los asuntos de este pequeño país con aspiraciones europeístas.

A pesar de lo abiertas que se suponían las elecciones, según las encuestas, finalmente el PAS logró revalidar mayoría, muy por delante de un Bloque Patriótico formado por tres fuerzas políticas con clara afinidad hacia Moscú.