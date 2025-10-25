LA NACION

El paso de la tormenta tropical 'Melissa' deja tres muertos y cinco heridos en Haití mientras va ganando fuerza

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) - Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en Haití al paso de la tormenta tropical 'Melissa', que ha ganado todavía más intensidad en las últimas horas a su paso por el Caribe y podría acabar alcanzando la categoría de huracán.

Protección Civil de Haití ha informado de este último balance, que abarca hasta las 20.00 del pasado jueves, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar en las últimas horas, según el balance publicado por 'Haiti Libre'.

Este viernes, el país ha sido sacudido de nuevo por fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, particularmente en los departamentos de Grand Sud y Ouest, en medio de la crítica situación humanitaria y de seguridad que lleva reinando en el país desde hace años, y de unos meses a esta parte por la violencia de las pandillas.

Todas las unidades de la Policía Nacional de Haití (PNH) están en alerta máxima y se espera que el sistema siga ganando fuerza este sábado, con la población de la isla todavía en situación de riesgo.

