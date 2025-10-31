El paso del huracán Melissa y más fotos de la semana en América Latina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El potente huracán Melissa azotó esta semana Cuba, Haití y Jamaica. Decenas de cadáveres yacían tendidos en una calle tras una operación policial en una favela en Río de Janeiro.
La Ciudad de México albergó el Gran Premio de Fórmula Uno de México.
___
Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 24 y el 30 de octubre de 2025.
___
Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Esteban Félix en Santiago, Chile.
___
