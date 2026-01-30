El paso fronterizo de Ráfah entre Gaza y Egipto reabrirá el domingo, según Israel

JERUSALÉN, 30 ene (Reuters) - Israel reabrirá el domingo el paso fronterizo de Rafah para que las personas puedan viajar entre Gaza y Egipto, según informó el viernes la agencia gubernamental israelí que coordina la política civil en Gaza, COGAT.

"Se permitirá el regreso de los residentes desde Egipto a la Franja de Gaza, en coordinación con Egipto, solo para los residentes que abandonaron Gaza durante la guerra y solo después de que Israel haya dado su autorización previa en materia de seguridad", afirmó COGAT. El paso fronterizo de Rafah es, en la práctica, la única vía de entrada y salida de Gaza para casi la totalidad de los más de dos millones de personas que viven allí.

Israel tomó el control del paso fronterizo en mayo de 2024, unos nueve meses después del inicio de la guerra de Gaza. Su reapertura era un requisito importante de la primera fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a los combates entre Israel y los milicianos de Hamás, tras el alto el fuego acordado en octubre.

Israel había dicho que solo lo reabriría después de recuperar el cuerpo del último rehén israelí en Gaza, lo que ocurrió esta semana. (Información de Steven Scheer y Rami Ayoub; edición de Maha El Dahan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)