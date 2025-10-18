El paso fronterizo de Ráfah permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, dice Netanyahu

Paso fronterizo de Rafah permanecerá cerrado hasta nuevo aviso

18 oct (Reuters) - El paso fronterizo de Rafah, en Gaza, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, dijo el sábado la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, poco después de que la embajada palestina en Egipto anunciara que reabriría el lunes.

"La apertura del paso fronterizo se considerará en función de la forma en que Hamás cumpla con su parte en la devolución de los rehenes fallecidos y la aplicación del marco acordado", dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado el sábado.

La embajada palestina había dicho antes que el paso se reabriría en 48 horas, casi una semana después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes con la mediación de Estados Unidos.

La reapertura del cruce, que ha estado cerrado en gran medida desde mayo de 2024, permitirá a los palestinos que residen en Egipto regresar a Gaza, había dicho más temprano el sábado la embajada en un comunicado, sin precisar qué ocurriría con el envío de ayuda.

Desde que Estados Unidos puso fin a dos años de guerra han entrado en la Franja de Gaza un promedio de 560 toneladas métricas de alimentos al día, una cantidad muy inferior a las necesidades, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

El paso se cerró a la ayuda en mayo de 2024, pero se reabrió a principios de este año durante un breve alto el fuego entre ambas partes.

Tras dos años de bombardeos y bloqueo, la necesidad de alimentos, medicinas y otras ayudas en Gaza es extrema. En marzo, Israel inició un bloqueo de 11 semanas de toda la ayuda al enclave, lo que provocó que las reservas de alimentos disminuyeran y los precios se dispararan.

En agosto, un observatorio mundial del hambre dijo que se estaba produciendo una hambruna en la ciudad de Gaza, pero Israel tachó las conclusiones de falsas y tendenciosas.

Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que más de 400 personas han muerto por causas relacionadas con la desnutrición, pero Israel sostiene que las cifras son exageradas y que muchos decesos tienen otras causas.

Israel niega que haya limitado la ayuda al enclave. (Reporte de Hatem Maher, Ahmed Tolba y Nidal Al-Mughrabi. Editado en español por Javier Leira)