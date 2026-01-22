El paso fronterizo gazatí de Ráfah se abrirá la próxima semana, según un funcionario palestino

DAVOS, 22 ene (Reuters) -

El paso fronterizo de Gaza con Egipto se reabrirá la próxima semana tras permanecer cerrado durante la guerra entre Israel y Hamás, según anunció el jueves el líder tecnócrata palestino respaldado por Washington para administrar el enclave.

Ali Shaath hizo el anuncio por videoconferencia durante un acto en Davos organizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien convocó a un grupo de líderes para lanzar formalmente una Junta de Paz centrada inicialmente en cimentar el alto el fuego en Gaza.

Un elemento clave incumplido del alto el fuego, mediado por Trump en octubre, ha sido la reapertura de la principal puerta de Gaza al mundo para permitir la entrada y salida de palestinos.

"Me complace anunciar que el paso fronterizo de Ráfah se abrirá la próxima semana en ambas direcciones. Para los palestinos de Gaza, Ráfah es más que una puerta. Es un salvavidas y un símbolo de oportunidad", dijo Shaath.

"La apertura de Ráfah indica que Gaza ya no está cerrada al futuro y a la guerra", añadió Shaath.

No hubo comentarios inmediatos de Israel, que controla el paso fronterizo de Ráfah desde 2024.

El acuerdo de alto el fuego dejó a Israel con el control de más de la mitad de Gaza, incluida la zona colindante con el paso fronterizo. Hamás controla el resto del enclave.

(Información de Steven Holland, Rami Ayyub y Nayera Abdallah; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)