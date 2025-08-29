El PBI de India creció más de lo esperado pero las perspectivas son inciertas por los aranceles

La economía de India creció a un ritmo más rápido de lo esperado durante el trimestre de abril a junio, según datos oficiales publicados este viernes, aunque las preocupaciones por los aranceles de Estados Unidos han nublado las perspectivas para el resto del año fiscal.

Según los datos del Ministerio de Estadísticas indio, el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 7,8% en los tres meses que terminaron el 30 de junio, en comparación con el mismo período del año anterior, superando las expectativas de los analistas (6,7%).

La economía había crecido un 7,4% el trimestre anterior.

El fuerte desempeño del trimestre de junio se debió en parte a un mayor gasto gubernamental, un buen crecimiento en el sector manufacturero y una mejora en la confianza del consumidor.

Estos datos confirman la posición de India como la economía importante de más rápido crecimiento en el mundo y representan una buena noticia para el primer ministro Narendra Modi, quien está lidiando con la dura ofensiva de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump impuso aranceles del 50% —entre los más altos del mundo— a la mayoría de los productos indios como castigo a Nueva Delhi por comprar petróleo ruso que Washington afirma financia la invasión de Moscú a Ucrania.

Las exportaciones indias a Estados Unidos se mantuvieron en gran parte entre abril y julio, principalmente debido a que los exportadores adelantaron el envío de productos para evitar los aranceles y al sólido crecimiento de las exportaciones exentas, como los iPhones de Apple.

Pero con la entrada en vigor de los aranceles del 50% esta semana, los expertos proyectan una fuerte caída en las exportaciones.

“Tememos que el crecimiento se reduzca en los trimestres subsiguientes, en medio de la continua incertidumbre inducida por los aranceles”, indicó Aditi Nayar, de la agencia calificadora de crédito ICRA, en una nota publicada este mes.

La Global Trade Research Initiative, un grupo de expertos con sede en Nueva Delhi, estima que si los duros aranceles se mantienen, las exportaciones de India podrían caer hasta unos US$49.600 millones en el año fiscal actual, frente a los US$86.500 millones registrados en envíos el pasado año fiscal.

asv/pjm/rsc/es/avl/rnr/hgs