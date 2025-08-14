El PBI de la eurozona frenó su expansión al 0,1% en el segundo trimestre

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) - El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la zona euro se desaceleró en el segundo trimestre del año al 0,1%, coincidiendo con la fase más aguda de tensiones comerciales, frente a la expansión del 0,6% observada en los primeros tres meses de 2025, según ha confirmado este jueves Eurostat. En el caso de los Veintisiete, el PIB creció entre abril y junio un 0,2% en comparación con los tres meses anteriores, cuando la expansión de la economía de la UE fue del 0,5%. Respecto del segundo trimestre del año pasado, el PIB aumentó un 1,4% en la zona euro y un 1,5% en la UE, según la oficina estadística comunitaria. Entre los Estados miembros con datos disponibles para el segundo trimestre de 2025, el mayor ritmo de crecimiento en la UE correspondió a Rumanía (1,2%); Polonia (0,8%); España, Eslovenia y Bulgaria (0,7% cada uno). Por contra, el PIB de Irlanda retrocedió un 1% en el segundo trimestre, mientras que las economías de Alemania e Italia retrocedieron un 0,1%, respectivamente. En comparación, en el segundo trimestre de 2025, el PIB de Estados Unidos aumentó un 0,7% con respecto al trimestre anterior, cuando había caído un 0,1%, mientras que el PIB del Reino Unido aumentó un 0,3%, cuatro décimas por debajo de la expansión del 0,7% del primer trimestre. Las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo (BCE) contemplan que el crecimiento de la zona euro será, en promedio, del 0,9% en 2025, del 1,1% en 2026 y del 1,3% en 2027. De su lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento de la zona euro en 2025 será del 1%, mientras que la previsión para 2026 apunta al 1,2%.