LA NACION

El PBI de la eurozona frenó su expansión al 0,1% en el segundo trimestre

El PBI de la zona euro frenó su expansión al 0,1% en el segundo trimestre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El PBI de la eurozona frenó su expansión al 0,1% en el segundo trimestre
El PBI de la eurozona frenó su expansión al 0,1% en el segundo trimestreCOMISIÓN EUROPEA - COMISIÓN EUROPEA

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) - El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la zona euro se desaceleró en el segundo trimestre del año al 0,1%, coincidiendo con la fase más aguda de tensiones comerciales, frente a la expansión del 0,6% observada en los primeros tres meses de 2025, según ha confirmado este jueves Eurostat. En el caso de los Veintisiete, el PIB creció entre abril y junio un 0,2% en comparación con los tres meses anteriores, cuando la expansión de la economía de la UE fue del 0,5%. Respecto del segundo trimestre del año pasado, el PIB aumentó un 1,4% en la zona euro y un 1,5% en la UE, según la oficina estadística comunitaria. Entre los Estados miembros con datos disponibles para el segundo trimestre de 2025, el mayor ritmo de crecimiento en la UE correspondió a Rumanía (1,2%); Polonia (0,8%); España, Eslovenia y Bulgaria (0,7% cada uno). Por contra, el PIB de Irlanda retrocedió un 1% en el segundo trimestre, mientras que las economías de Alemania e Italia retrocedieron un 0,1%, respectivamente. En comparación, en el segundo trimestre de 2025, el PIB de Estados Unidos aumentó un 0,7% con respecto al trimestre anterior, cuando había caído un 0,1%, mientras que el PIB del Reino Unido aumentó un 0,3%, cuatro décimas por debajo de la expansión del 0,7% del primer trimestre. Las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo (BCE) contemplan que el crecimiento de la zona euro será, en promedio, del 0,9% en 2025, del 1,1% en 2026 y del 1,3% en 2027. De su lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento de la zona euro en 2025 será del 1%, mientras que la previsión para 2026 apunta al 1,2%.

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial
    1

    Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial

  2. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    2

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  3. De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma
    3

    De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma: “Necesito saber quién me cuidó”

  4. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    4

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

Cargando banners ...