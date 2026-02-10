El PC chileno presiona a Boric por ayuda para Cuba

"Cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento de que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria", escribió hoy el senador Daniel Núñez en X.

Su colega en la Cámara de Diputados, Boris Barrera, señaló que su colectividad esperaba "que nuestro gobierno pueda generar toda la ayuda necesaria", dado que al bloqueo habitual hoy se suma la imposibilidad de comercializar petróleo con Cuba y la isla vive una severa crisis energética, con el fin del suministro del hidrocarburo proveniente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Barrera afirmó que la falta de energía "es condenar al pueblo cubano prácticamente a un genocidio" y destacó que "México está dando un ejemplo de dignidad", aludiendo a las 814 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población civil.

"Espero que nuestro gobierno pueda dar alguna señal de solidaridad, sobre todo en tema médico", declaró al diario LA NACION.

"México ha dado señales y gestos humanitarios concretos frente al asedio y bloqueo a Cuba. Ambos pueblos dignos y solidarios. Esperaría lo mismo de Chile", afirmó la diputada Nathalie Castillo en X.

La octogenaria diputada Carmen Hertz, destacada defensora de derechos humanos, fue más dura: "Ante la arremetida de un imperio en decadencia, encabezado por un pedófilo, todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba", señaló.

(ANSA).