El peligro de incendios desciende en áreas del norte y este de la Península, pero sigue alto en Galicia, centro y sur

El peligro de incendios desciende en áreas del norte y este de la Península, pero sigue alto en...
MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
El peligro de incendios baja este martes en áreas del norte y este de la Península, donde se espera que caigan tormentas que podrían ser localmente muy fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Desciende el nivel de peligro de incendios en áreas del norte y este de la Península, donde se esperan tormentas localmente muy fuertes", ha señalado el organismo estatal a través de su perfil en la red social 'X'. Por el contario, el peligro de incendios sigue muy alto o extremo en buena parte de Galicia y zonas próximas, así como en el centro y sur del territorio.
