El Pentágono anuncia la retirada de los 700 marines desplegados en Los Ángeles por las protestas contra el ICE

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este lunes la retirada de los 700 marines desplegados en Los Ángeles a principios de junio en respuesta a las múltiples protestas desarrolladas en ésta y otras ciudades californianas --a las que posteriormente se sumaron numerosas urbes de otros estados-- contra las redadas emprendidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). "Con el retorno de la estabilidad a Los Ángeles, el secretario (de Defensa, Pete Hegseth) ha ordenado el redespliegue de los 700 marines cuya presencia envió un mensaje claro: no se tolerará la anarquía", ha declarado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado recogido por el diario 'New York Times' en el que ha agradecido a los militares su "fuerza y profesionalidad" y ha considerado su rol como "fundamental para restaurar el orden y defender el Estado de derecho". Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, del Partido Demócrata, ha celebrado la partida de los marines, destacando que "podrán volver con sus familias y abandonarán Los Ángeles". "Me gustaría decir que han escuchado al pueblo de Los Ángeles: este despliegue era innecesario", ha subrayado en un vídeo difundido en la red social X. Tanto Bass como el gobernador de California, Gavin Newsom, han calificado el despliegue de marines y miembros de la Guardia Nacional en sus jurisdicciones como una "ocupación" militar, un mensaje que ha repetido en las últimas horas el responsable estatal. A través de su cuenta en X, Newsom ha acusado al presidente del país, Donald Trump, de "jugar a ser dictador militar" de la capital californiana en lo que ha tachado como una "farsa de despliegue de la Guardia Nacional de California", cuyas tropas podrían estar respondiendo a "misiones reales como la respuesta a incendios". El anuncio de esta retirada, que según las fuentes de Defensa del 'New York Times' podría completarse tan pronto como este martes, ha llegado apenas seis días después de que, de igual manera, Parnell comunicase "la liberación de 2000 miembros de la Guardia Nacional de California de la misión de protección federal" por la que estaban desplegados en la ciudad angelina. Newsom calificó entonces el anuncio como "teatro" en un mensaje en el que denunciaba que los soldados estaban siendo utilizados por la Casa Blanca "como sus peones políticos".