El pentágono dice que no puede hablar del estado del soldado king en corea del norte

WASHINGTON, 20 jul (Reuters) - El Pentágono dijo el jueves que no podía ofrecer ninguna información sobre el estado del soldado Travis King tras cruzar precipitadamente la frontera con Corea del Norte el martes y que no aclararía si creía que estaba vivo.

A la pregunta de si se pensaba que King permanecía con vida, la portavoz del Pentágono Sabrina Singh afirmó: "No conocemos su estado. No sabemos dónde está retenido. No conocemos su estado de salud". (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

