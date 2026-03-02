El Pentágono informa al Congreso que no hay indicios de que Irán fuera a atacar primero a EEUU

Por Phil Stewart y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 1 mar (Reuters) -

Representantes del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocieron el domingo, en reuniones a puerta cerrada con personal ‌del Congreso, que no había información de ‌inteligencia ⁠que sugiriera que Irán planeaba atacar primero a las fuerzas estadounidenses, según dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado sus ataques más ambiciosos contra Irán en décadas, matando al ​líder supremo, ⁠el ayatolá Alí Jamenei, ⁠hundiendo buques de guerra iraníes y alcanzando más de 1.000 objetivos hasta el momento, según informaron los funcionarios.

Sin embargo, las ​declaraciones del domingo ante el Congreso parecieron socavar uno de los argumentos clave para la guerra esgrimidos por altos ‌representantes del Gobierno.

El día anterior, dijeron a los periodistas que el presidente Donald ​Trump decidió lanzar los ataques en parte debido ​a los indicios de que los iraníes podrían atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio "quizás de forma preventiva".

Trump, según uno de los responsables, no iba a "quedarse de brazos cruzados y permitir que las fuerzas estadounidenses en la región sufrieran los ataques".

LAS REUNIONES INFORMATIVAS DEL PENTÁGONO DURARON MÁS DE 90 MINUTOS

Los responsables del Pentágono informaron durante más de 90 minutos al personal demócrata y republicano de varios comités ​de seguridad nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, sobre el ataque estadounidense en curso en Irán, según dijo anteriormente el portavoz de la Casa Blanca, Dylan Johnson.

En ⁠las reuniones, los representantes del Gobierno hicieron hincapié en que los misiles balísticos de Irán y en la región representaban una amenaza inminente para los intereses estadounidenses, pero ‌no había información de inteligencia sobre un posible ataque de Teherán contra las fuerzas estadounidenses, según informaron a Reuters dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.

Trump dijo que el ataque, que se prevé que dure varias semanas, tenía como objetivo garantizar que Irán no pudiera disponer de armas nucleares, contener su programa de misiles y eliminar las amenazas para Estados Unidos y sus aliados. Ha instado a los iraníes a levantarse y derrocar el Gobierno.

LOS DEMÓCRATAS CRITICAN LA GUERRA "ELEGIDA"

Aun así, los demócratas han acusado a Trump de ‌librar una guerra "elegida" y han criticado sus argumentos para abandonar las conversaciones de paz que, según el mediador Omán, aún eran prometedoras.

Trump ha ⁠argumentado, sin presentar pruebas, que Irán estaba en camino de conseguir pronto la capacidad de atacar a Estados Unidos con ‌un misil balístico.

Su afirmación sobre los misiles no estaba respaldada por los informes de inteligencia estadounidenses y ⁠parecía exagerada, según han declarado a Reuters fuentes familiarizadas con estas informaciones.

Las preguntas sobre la ⁠justificación de la guerra surgen después de que el ejército estadounidense revelara el domingo las primeras bajas estadounidenses del conflicto.

TRES SOLDADOS ESTADOUNIDENSES MUERTOS Y CINCO HERIDOS

Tres soldados estadounidenses murieron y cinco resultaron gravemente heridos, según informó el domingo el Mando Central de Estados Unidos, que añadió que varios otros soldados estadounidenses sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales.

Aviones y buques de guerra estadounidenses ‌han atacado más de 1.000 objetivos iraníes desde que Trump ​ordenó el inicio de las principales operaciones de combate, según informó el ejército.

Los ataques incluyen bombarderos furtivos B-2 que lanzaron bombas de 900 kilos sobre instalaciones subterráneas de misiles iraníes.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada el domingo reveló que el 27% de los estadounidenses aprobaba los ataques, mientras que el 43% los desaprobaba y el 29% ‌no estaba seguro. (Información de Humeyra Pamuk y Phil Stewart; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)