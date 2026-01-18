El Pentágono prepara posible despliegue de 1.500 soldados en Minnesota: funcionarios

Por Idrees Ali y Phil Stewart

WASHINGTON, 18 ene (Reuters) -

El Pentágono ordenó a unos 1.500 soldados en servicio activo en Alaska que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, escenario de grandes protestas contra la campaña de deportaciones del Gobierno, dijeron el domingo a Reuters dos funcionarios.

El ejército dio a las unidades la orden de prepararse para el despliegue en caso de que se intensifique la violencia en el estado, dijeron funcionarios, aunque no está claro.

El presidente Donald Trump amenazó el jueves con usar la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas militares si las autoridades estatales no impiden que los manifestantes ataquen a los funcionarios de inmigración después de un aumento de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los enfrentamientos entre residentes y agentes federales se han vuelto cada vez más tensos en Mineápolis desde que Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue abatida a tiros en su auto el 7 de enero por el agente del ICE Jonathan Ross.

El alcalde Jacob Frey dijo el domingo que cualquier despliegue militar exacerbaría las tensiones en la ciudad más grande de Minnesota, donde la administración Trump ya ha enviado a 3.000 agentes de inmigración y de la Patrulla Fronteriza para hacer frente a unas protestas en su mayoría pacíficas.

"Sería un paso chocante", dijo Frey en el programa "Meet the Press" de la NBC. "No necesitamos más agentes federales para mantener a la gente segura. Estamos seguros."

Los enfrentamientos en la ciudad se intensificaron tras el aumento de agentes del ICE y la muerte de Good. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el domingo a "Face the Nation" que Frey debería establecer "una zona de protesta pacífica" para los manifestantes.

Trump ha invocado repetidamente un escándalo en torno al robo de fondos federales destinados a programas de bienestar social en Minnesota como justificación para enviar agentes de inmigración. El presidente y funcionarios de la administración han señalado a la comunidad de inmigrantes somalíes del estado.

"Creo que lo que estaría haciendo es echar otra cerilla al fuego", dijo el senador demócrata Chris Van Hollen al programa "This Week" de la cadena ABC cuando se le preguntó por el posible despliegue militar.

"SIEMPRE PREPARADO"

Si se despliegan tropas, no está claro si la administración Trump invocaría la Ley de Insurrección, que otorga al presidente el poder de desplegar al ejército o federalizar tropas de la Guardia Nacional para sofocar levantamientos internos.

Incluso sin invocar la ley, un presidente puede desplegar fuerzas en servicio activo para ciertos fines nacionales, como la protección de la propiedad federal, que Trump citó como justificación para el envío de infantes de marina a Los Ángeles el año pasado.

Además de las fuerzas en servicio activo, el Pentágono también podría intentar desplegar las recién creadas fuerzas de respuesta rápida de la Guardia Nacional para disturbios civiles.

"El Departamento de Guerra siempre está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe si se le llama", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, usando el nombre preferido de la administración Trump para el Departamento de Defensa.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la orden, que fue reportada por primera vez por ABC News.

Los soldados sujetos a despliegue se especializan en operaciones en climas fríos y están asignados a dos batallones de infantería del Ejército bajo la 11ª División Aerotransportada, que tiene su sede en Alaska, dijeron los funcionarios.

El mandatario republicano envió a los agentes federales del ICE y de la Patrulla Fronteriza a Mineápolis y a la vecina St. Paul a principios de la semana pasada, como parte de una ola de intervenciones en todo Estados Unidos, en su mayoría a ciudades gobernadas por políticos demócratas.

Trump ha dicho que los despliegues de tropas en Los Ángeles, Chicago, Washington, D.C., Memphis y Portland (Oregón) son necesarios para luchar contra la delincuencia y proteger las propiedades y el personal federales de los manifestantes. No obstante, este mes dijo que iba a retirar a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, donde los despliegues se han enfrentado a reveses legales y desafíos.

Los líderes locales han acusado al presidente de extralimitación federal y de exagerar episodios aislados de violencia para justificar el envío de tropas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, contra quien el Departamento de Justicia abrió una investigación penal, movilizó a la Guardia Nacional del estado para apoyar a las fuerzas del orden locales y los derechos de los manifestantes pacíficos, según publicó el sábado en la red social X el Departamento de Seguridad Pública del estado.

(Reporte adicional de Doina Chiacu y Bo Erickson en Washington, Nicholas Brown en Nueva York y Chandni Shah en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)