El Pentágono traslada por aire un microrreactor nuclear a Utah en un vuelo histórico

BASE HILL DE LA FUERZA AÉREA, Utah, EE.UU. (AP) — El Pentágono y el Departamento de Energía de Estados Unidos trasladaron por aire por primera vez un pequeño reactor nuclear desde California hasta Utah, lo que demuestra, según afirman, el potencial de Estados Unidos para desplegar rápidamente energía nuclear para uso militar y civil

El vuelo de casi 1.126 kilómetros (700 millas), realizado el fin de semana pasado, en el que se transportó un microrreactor de 5 megavatios sin combustible nuclear, pone de relieve el impulso del gobierno del presidente Donald Trump por promover la energía nuclear para ayudar a satisfacer la creciente demanda de electricidad por parte de los centros de inteligencia artificial y de datos, así como para su uso por el ejército

El secretario de Energía, Chris Wright, y el subsecretario de Defensa, Michael Duffey, quienes viajaron con el reactor construido por una empresa privada, elogiaron el viaje del 15 de febrero en un avión militar C-17 calificándolo como un avance para los esfuerzos de Estados Unidos por acelerar la concesión de licencias comerciales para los microrreactores, que forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump por remodelar el panorama energético del país

Un nuevo énfasis en la energía nuclear

Trump apoya la energía nuclear —una fuente de electricidad libre de carbono— como una fuente energética confiable, aun cuando ha sido ampliamente hostil a las energías renovables y prioriza el carbón y otros combustibles fósiles para producir electricidad

Los escépticos advierten que la energía nuclear plantea riesgos y sostienen que los microrreactores podrían no ser seguros ni viables y no han demostrado que puedan satisfacer la demanda a un precio razonable

Wright desestimó esas preocupaciones mientras destacaba los avances del impulso de Trump para lograr una rápida expansión de la energía nuclear. El presidente firmó el año pasado una serie de órdenes ejecutivas que permiten que Wright apruebe algunos diseños y proyectos de reactores avanzados, quitándole autoridad a la Comisión Reguladora Nuclear, un organismo independiente que ha normado la industria nuclear de Estados Unidos durante cinco décadas

“Este día es histórico. Una planta de energía nuclear de próxima generación, de varios megavatios, está cargada en el C-17 detrás de nosotros”, dijo Wright antes del vuelo de dos horas desde la Base de Reserva Aérea March, en California, hasta la Base de la Fuerza Aérea Hill, en Utah

El reactor transportado por el ejército, del tamaño de una miniván, es uno de al menos tres que alcanzarán la “criticidad” —cuando una reacción nuclear puede sostener una serie continua de reacciones— para el 4 de julio, tal como ha prometido Trump, señaló Wright

“Eso es velocidad, eso es innovación, eso es el inicio de un renacimiento nuclear”, afirmó

Los microrreactores serían para uso civil y militar

Actualmente existen 94 reactores nucleares operativos en Estados Unidos que generan alrededor del 19% de la electricidad del país, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Eso representa una disminución frente a los 104 reactores que había en 2013 e incluye dos nuevos reactores comerciales en Georgia, que fueron los primeros grandes reactores del país construidos desde cero en una generación

Al reconocer los retrasos inherentes al despliegue de nuevos reactores a gran escala, la industria y el gobierno se han centrado en los últimos años en diseños más eficientes, incluido un pequeño reactor modular propuesto por la mayor empresa pública de energía del país, la Autoridad del Valle de Tennessee

Los microrreactores, diseñados para ser portátiles, pueden “acelerar el suministro de energía resiliente a donde se necesita”, señaló Duffey. Con el tiempo, los reactores móviles podrían proporcionar seguridad energética en una base militar sin depender de la red civil, indicaron él y otros funcionarios

El vuelo de demostración “nos lleva más cerca de desplegar energía nuclear cuando y donde se necesite para dar a nuestros combatientes las herramientas para ganar en batalla”, destacó Duffey

El reactor trasladado a Utah podrá generar hasta 5 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a 5.000 hogares, dijo Isaiah Taylor, director ejecutivo de Valar Atomics, la empresa emergente de California que produjo el reactor. La compañía espera empezar a vender energía en fase de prueba el próximo año y volverse plenamente comercial en 2028

Algunas preocupaciones de seguridad no se han abordado, dicen expertos

Edwin Lyman, director de seguridad de energía nuclear de la Unión de Científicos Conscientes, afirmó que el vuelo de transporte —que incluyó a una multitud de reporteros, fotógrafos y equipos de noticias de televisión— fue poco más que “un espectáculo montado” que simplemente demostró la capacidad del Pentágono para enviar una pieza de equipo pesado

El vuelo “no responde a ninguna pregunta sobre si el proyecto es viable, económico, funcional o seguro —para el ejército y para el público—”, declaró Lyman en una entrevista

El gobierno de Trump “no ha presentado el argumento de seguridad” sobre cómo los microrreactores, una vez cargados con combustible nuclear, pueden transportarse de forma segura a centros de datos o bases militares, sostuvo Lyman

Los funcionarios tampoco han resuelto cómo se eliminarán los desechos nucleares, aunque Wright dijo que el Departamento de Energía está en conversaciones con Utah y otros estados para albergar sitios que podrían reprocesar combustible o encargarse de la eliminación permanente

El microrreactor trasladado por aire a Utah será enviado al Utah San Rafael Energy Lab para someterlo a pruebas y evaluación, indicó Wright. El combustible será proporcionado por el sitio de Seguridad Nacional de Nevada, dijo Taylor

“La respuesta a la energía siempre es más”, afirmó Wright. Tras cuatro años de restricciones a los combustibles fósiles y a otras fuentes de energía contaminantes bajo el gobierno de Biden, señaló: “Ahora estamos tratando de liberar todo. Y la energía nuclear pronto estará volando”

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa