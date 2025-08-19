El perfil de los cinco acusados por la muerte de Matthew Perry

Andrew Dalton (AP) — Hace un año, las autoridades federales anunciaron que cinco personas habían sido acusadas en relación con la muerte por sobredosis de ketamina de Matthew Perry.

Ahora, los cinco han acordado declararse culpables, incluyendo al asistente personal de la estrella de "Friends", un viejo conocido y dos médicos.

El lunes, Jasveen Sangha, quien según los fiscales era una traficante conocida como la "Reina de la Ketamina", se convirtió en la quinta y última acusada en llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

A continuación, un vistazo a cada uno de los acusados.

Jasveen Sangha

Sangha admitió en su acuerdo de culpabilidad que vendió a Perry la dosis letal de ketamina en los días previos a su muerte ocurrida el 23 de octubre de 2023.

Con 42 años, nacida en Gran Bretaña, criada en Estados Unidos y con doble ciudadanía, las cuentas de redes sociales de Sangha antes de su acusación el año pasado mostraban un estilo de vida de jet-set, con fotos de ella en lugares lujosos junto a caras ricas y famosas en España, Japón y Dubái, además de sus dos hogares en Londres y Los Ángeles.

Los fiscales dicen que ese estilo de vida fue financiado por un negocio de drogas que dirigió durante al menos cinco años desde su apartamento en el Valle de San Fernando de Los Ángeles.

Dicen que se presentaba como "una traficante de drogas de celebridades con productos de alta calidad" y no perdía oportunidad de promover la idea de que era conocida por clientes y otros como la "Reina de la Ketamina". Sus abogados han ridiculizado el título como un apodo "amigable para los medios".

Sangha asistió a la escuela secundaria en Calabasas, California — una localidad famosa por ser el hogar de las Kardashian— y fue a la universidad en la Universidad de California, Irvine, graduándose en 2005, luego trabajó en Merrill Lynch. Más tarde obtuvo un máster en administración de empresas de la Hult International Business School en Londres.

Estaba conectada con Perry a través de su conocido y coacusado, Erik Fleming.

En una redada en su apartamento en marzo de 2024, las autoridades dijeron que encontraron grandes cantidades de cocaína, metanfetamina y ketamina. Fue arrestada y liberada bajo fianza.

En agosto de 2024, fue acusada nuevamente de cargos que la vinculaban a la muerte de Perry, y ha estado detenida sin fianza desde entonces.

CARGOS: Tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves y un cargo de mantener un local involucrado con drogas.

SENTENCIA: Un juez fijará su sentencia en los próximos meses después de que comparezca en el tribunal para cambiar oficialmente su declaración.

Podría recibir hasta 45 años de prisión.

LO QUE DIJERON: El abogado de Sangha, Mark Geragos, dice: "Ella está asumiendo la responsabilidad de sus acciones".

Kenneth Iwamasa

Iwamasa, el asistente personal que vivía con Perry, estuvo íntimamente involucrado en el uso ilegal de ketamina del actor, fungiendo como su mensajero de drogas y administrando personalmente las inyecciones, según su acuerdo de culpabilidad. Fue el propio Iwamasa, de 60 años, quien encontró a Perry muerto en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades el día en que le había administrado varias inyecciones.

Se convertiría en el primero en llegar a un acuerdo con los fiscales, ya que buscaban usarlo como testigo esencial contra otros acusados.

Iwamasa dijo que trabajó con los coacusados para obtener ketamina a nombre de Perry, incluyendo al Dr. Salvador Plasencia, quien le enseñó cómo administrar las inyecciones a Perry.

"Encontré el punto dulce, pero probar en diferentes lugares llevó a quedarnos sin", le dijo Iwamasa a Plasencia en un mensaje de texto.

Iwamasa dijo en su acuerdo de culpabilidad que inyectó a Perry de seis a ocho veces al día en los últimos días de su vida.

CARGO: Un cargo de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte.

SENTENCIA: Está programado para ser sentenciado el 19 de noviembre y podría recibir hasta 15 años de prisión.

LO QUE DIJERON: Los abogados de Iwamasa no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Dr. Salvador Plasencia

"Me pregunto cuánto pagará este idiota".

Ese fue un mensaje de texto que Plasencia envió a un colega médico cuando se enteró de que Perry quería que se le proporcionara ilegalmente ketamina, según un acuerdo de culpabilidad en el que el médico admitió haber vendido 20 viales de la droga al actor en las semanas previas a su muerte.

Plasencia, un médico de 43 años del área de Los Ángeles conocido por los pacientes como "Dr. P", fue uno de los dos principales objetivos de la fiscalía y se dirigía a un juicio conjunto con Sangha cuando llegó al acuerdo de culpabilidad en junio.

Según los registros judiciales, Perry fue conectado con Plasencia a través de otro paciente. Perry había estado recibiendo ketamina legalmente de su médico habitual como tratamiento para la depresión, poco ortodoxo, pero cada vez más común, del anestésico quirúrgico. Pero el actor quería más.

Plasencia admitió haber inyectado personalmente a Perry con algunos de los viales iniciales que proporcionó, y dejó más para que Iwamasa los inyectara, a pesar de que Perry se congeló y su presión arterial se disparó después de una dosis.

Plasencia se graduó de la escuela de medicina de UCLA en 2010 y no había sido objeto de acciones disciplinarias médicas antes del caso Perry.

Ha estado libre bajo fianza desde su acusación.

Sus abogados dijeron que es cuidador de un niño pequeño.

Plasencia incluso pudo seguir practicando medicina después de su acusación, pero tuvo que informar a los pacientes de los cargos en su contra y no podía recetar drogas peligrosas. Ahora tiene la intención de entregar voluntariamente su licencia para ejercer, según sus abogados.

CARGOS: Cuatro cargos de distribución de ketamina.

SENTENCIA: Está programado para ser sentenciado el 3 de diciembre y podría recibir hasta 40 años de prisión.

LO QUE DIJERON: Sus abogados dicen que está "profundamente arrepentido por las decisiones de tratamiento que tomó al proporcionar ketamina a Matthew Perry".

Erik Fleming

Fleming, de 55 años, era un conocido de Perry que se enteró a través de un amigo en común que el actor estaba buscando ketamina, según su acuerdo de culpabilidad.

Le dijo a Iwamasa en mensajes de texto que tenía una fuente conocida como la "Reina de la Ketamina" cuyo producto era "increíble", diciendo que solo trata con "gente de alto nivel y celebridades".

En total, dicen los fiscales, Fleming entregó 50 viales de la ketamina de Sangha para el uso de Perry, incluyendo 25 vendidos por un total de US$6000 al actor cuatro días antes de su muerte.

CARGO: Un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte.

SENTENCIA: Está programado para ser sentenciado el 12 de noviembre y podría recibir hasta 25 años de prisión.

LO QUE DIJERON: Los abogados de Fleming han declinado hacer comentarios.

Dr. Mark Chavez

Chavez, un médico de San Diego que dirigía una clínica de ketamina, fue la fuente de las dosis que Plasencia vendió a Perry, según sus acuerdos de culpabilidad.

Chavez admitió haber obtenido la ketamina de un distribuidor mayorista con falsos pretextos.

El acusado de 55 años, se graduó de la escuela de medicina de UCLA en 2004. Ha entregado su licencia médica.

CARGO: Un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

SENTENCIA: Está programado para ser el primer acusado en ser sentenciado, el 17 de septiembre. Podría recibir diez años de prisión.

LO QUE DIJERON: Su abogado dice que está "increíblemente arrepentido", ha aceptado la responsabilidad y ha estado "tratando de hacer todo lo posible para corregir el error".

___

La ex periodista de Associated Press Kaitlyn Huamani contribuyó con este despacho.

___

Una versión de esta historia se publicó por primera vez el 15 de agosto de 2024.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.