El periodista argelino Jaled Drareni denuncia que Argelia le prohíbe de manera "ilegal" viajar a España

MADRID, 9 May. 2023 (Europa Press) -

El periodista argelino Jaled Drareni ha denunciado este martes la "ilegal" prohibición de viaje que pesa contra él, un día después de no poder embarcar en un vuelo a Madrid para participar en una ceremonia en la que se le iba a entregar un galardón por su compromiso a favor de la libertad de prensa en el marco de los Premios Optimistas Comprometidos, organizados por la revista 'Anoche Tuve un Sueño'.

Drareni ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que se desplazó durante la jornada del lunes al aeropuerto de la capital, Argel, donde las autoridades le trasladaron que figura en una lista de prohibición de viaje. "Creo que es una prohibición de viaje ilegal, ya que la ley argelina contempla que dure tres meses, con un máximo de seis meses, y he estado con esta prohibición de viaje desde hace tres años", ha explicado.

"No entiendo esta decisión", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que las autoridades argelinas "no dieron más explicaciones". "La ley es clara", ha lamentado Drareni, quien ha desvelado que prevé presentar un recurso para revertir la prohibición de viaje. "Lo miraré con mis abogados e intentaremos anularlo a través de la justicia", ha adelantado.

El periodista, que estuvo más de un año en prisión tras ser condenado en 2020 por ""promover una concentración no armada" y "dañar la integridad del territorio nacional" por su cobertura de las protestas del movimiento 'Hirak' --que arrancaron en 2019 para reclamar la dimisión del entonces presidente, Abdelaziz Buteflika--, fue liberado en febrero de 2021, si bien la orden de prohibición de viaje emitida contra él no ha sido anulada por las autoridades.

Drareni, quien fue nombrado en abril de 2022 como representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para Norte de África, ha alertado de que la situación actual en Argelia "es mala". "Pasa lo mismo en Marruecos y en Túnez. Es igual que en el Magreb y el Norte de África", ha señalado, antes de recordar el encarcelamiento de Ihsane el Kedi, sentenciado a cinco años de prisión a principios de abril por supuestamente "recaudar fondos sin autorización" y "recibir fondos del extranjero para cometer actos contra la seguridad del Estado".

Además, ha reseñado que "muchos periodistas están bajo presión de las autoridades". Preguntado sobre si la situación ha empeorado durante los últimos meses, ha indicado: "Sí, desde luego", al tiempo que ha reiterado que como periodista y representante de RSF "condena cada día este acoso contra los periodistas y la libertad de prensa en Argelia".

"Los estados democráticos necesitan libertad de prensa y el pueblo argelino necesita una prensa libre. Ese es nuestro mensaje, cada día, a las autoridades de Argelia", ha recalcado Drareni, quien ha hecho hincapié en que "seguirá luchando por la libertad de prensa en Argelia y por el respeto de la profesión". "Somos periodistas. Es una profesión maravillosa, arriesgada y peligrosa, pero seguiremos", ha aseverado.

Por último, ha dicho que "lamenta mucho" no poder estar presente en la entrega de los Premios Optimistas Comprometidos, que tendrá lugar el Museo Nacional Reina Sofía, y ha dado las gracias a la organización por el galardón. Drareni se mostró "muy honrado" tras el anuncio del premio y dijo que sus pensamientos estaban con "los colegas encarcelados por su afán de ejercer libre y éticamente su profesión de periodista".

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha señalado en un comunicado publicado tras la prohibición de viaje a Drareni que "no deja de denunciar cómo Argelia sigue deteniendo a periodistas, limitando el derecho a la libertad de expresión e información", en lo que tildad de "escalada contra los medios de comunicación". "Durante los últimos dos años, las autoridades argelinas han enjuiciado, detenido o recluido a al menos otros once periodistas y miembros del personal de medios de comunicación", ha recordado.

Argelia ocupa el puesto 136 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 publicada la semana pasada por RSF, que recalcó que las autoridades argelinas "persisten en su deriva autoritaria con la persecución" contra El Kadi. Así, el país bajó dos puestos respecto al año anterior y se mantiene en la categoría de países donde la situación de la prensa se considera "difícil".

"Las autoridades continuaron deteniendo y enjuiciando a personas que expresaban su disidencia en Internet o asistían a manifestaciones. También siguieron utilizando leyes antiterroristas para procesar a periodistas y participantes en acciones pacíficas y para cerrar o amenazar con cerrar asociaciones", destacó RSF, que denunció además que también "se restringieron la libertad de circulación de activistas y periodistas".

Por último, RSF puntualizó en su informe que durante el año pasado "se intensificó la represión generalizada de la libertad de expresión y de reunión pacífica y las autoridades aplastaron cualquier forma de disidencia". "Al finalizar el año, al menos 280 activistas, personas defensoras de los Derechos Humanos y manifestantes permanecían en prisión por cargos relacionados con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión", apostilló.

