El periodista de investigación búlgaro Christo Grozev descarta volver a Austria ante las amenazas de Rusia

El periodista búlgaro de investigación Christo Groev ha informado este jueves de que por el momento no podrá volver a Viena, la capital austriaca, ante la creciente amenaza de los servicios de Inteligencia de Rusia.

Groev, que dirige el sitio web Bellingcat, ha denunciado que se ve obligado a irse de la ciudad, en la que ha vivido durante los últimos 20 años, ante la creciente presencia de agentes de la Inteligencia rusa, que estarían ejerciendo cada vez una mayor presión sobre su figura.

"Asumo que aquí hay cada vez más agentes rusos e informante que policías", ha aseverado el periodista, contra el que pesaba una orden de búsqueda y captura en Rusia, tal y como ha recogido la revista austriaca 'Falter'.

Así, ha explicado que Viena "se ha convertido en un lugar tan peligroso parta él que no podrá volver a la ciudad pronto". Ente sentido, ha señalado que recibió una alerta de los servicios de Inteligencia sobre posibles amenazas contra él y, por ello, ha decidido no volver a la capital y permanecer en Estados Unidos, hasta donde se había desplazado recientemente.

"Me consideran un criminal, no me puedo defender. Y, por supuesto, los agentes rusos quieren que sepa que saben perfectamente donde vivo", ha lamentado Grozev, conocido por investigar junto al disidente ruso Alexei Navalni el intento de envenenamiento en su contra.

Sus pesquisas llevaron a la conclusión de que ocho trabajadores del Instituto de Criminología del Servicio Federal de Seguridad de Rusia estuvieron implicados en el intento de envenenamiento.

