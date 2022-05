El periodista polaco Adam Michnik logra el Premio Princesa de Asturias de Comunicación

El periodista polaco y antiguo opositor al régimen comunista Adam Michnik fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022, anunció este miércoles el jurado de este galardón español.

El jurado de este premio dotado con 50.000 euros (unos 53.000 dólares) recompensó al periodista de 75 años "por su compromiso con el periodismo de calidad y por su influencia en la recuperación y en la defensa de la democracia en Polonia".

En declaraciones difundidas por el Princesa de Asturas, Michnik dijo que el premio es "un reconocimiento a la oposición democrática en Polonia, que tanto aprendió de la Transición española" a la democracia tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Asimismo, consideró que es una distinción "a la labor de Gazeta Wyborcza", el diario que dirige desde su fundación hace más de tres décadas.

Nacido en Varsovia el 17 de octubre de 1946 en una familia judía, Adam Michnik se unió muy pronto a la oposición al régimen impuesto a Polonia por Moscú tras la Segunda Guerra Mundial y que se prolongaría hasta 1989.

Mientras estudiaba historia en la Universidad de Varsovia, coorganizó una manifestación estudiantil en marzo de 1968 que reclamaba mayor libertad de expresión.

El régimen utilizó la revuelta estudiantil, que fue aplastada por la policía, como excusa para desencadenar una campaña antisemita que llevó a miles de judíos polacos a emigrar.

Michnik se negó a abandonar Polonia. Fue expulsado de la universidad y condenado a tres años de prisión por gamberrismo, pero acabó concluyendo sus estudios de historia, a distancia en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań.

Michnik pasó en total seis años en las prisiones del régimen comunista y fue uno de los impulsores de la reconciliación nacional.

Fue uno de los fundadores del movimiento KOR (Comité de Defensa de los Obreros) y, más tarde, miembro del sindicato Solidaridad desde su creación, en 1980.

En 1989, tres años después de su última estancia en la cárcel, se convirtió en diputado, en la cámara ya democrática, y dirige el diario Gazeta Wyborcza desde su fundación, ese mismo año.

- Periodista y activista -

Sus artículos han sido publicados en periódicos y revistas europeos como Der Spiegel, Le Monde, Liberation y El País y los estadounidenses The Washington Post y The New York Review of Books.

"Michnik es uno de los más conocidos y destacados defensores de los derechos humanos en Polonia y está considerado como uno de los personajes fundamentales en la recuperación de la democracia en el país, además de un extraordinario periodista", sostuvo el jurado comisionado por la Fundación Princesa de Asturias, con sede en Oviedo (norte de España).

El año pasado, el trofeo de Comunicación recayó en la periodista estadounidense Gloria Steinem, figura de proa del movimiento feminista, y el anterior en la Feria del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival de literatura (Gales), en reconocimiento a su fomento de la lectura y apoyo a la industria editorial.

El grupo de humor argentino Les Luthiers (2017) o la periodista mexicana Alma Guillermoprieto (2018) han sido otros de los ganadores del premio.

Instituidos en 1981, estos galardones están dotados con 50.000 euros y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por los reyes en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.

El de Humanidades es uno de los ocho galardones Princesa de Asturias -y el segundo por orden de anuncio-, los de más prestigio en el mundo iberoamericano.

Cada año distinguen a personas o instituciones relevantes en ámbitos que van desde la investigación científica hasta los deportes, pasando por las letras y las ciencias sociales.

La semana pasada se anunció el de las Artes, otorgado a dos figuras del flamenco, la cantaora Carmen Linares y la coreógrafa María Pagés.

Al/du/zm