El periodista Xavier Colás ha denunciado que el Kremlin le ha expulsado este miércoles tras la negativa de las autoridades a renovar su visado de reportero, un documento imprescindible para informar desde el interior del país, según ha explicado el diario 'El Mundo', medio en el que trabaja.

El periódico ha relatado que el reportero fue avisado por un funcionario para conminarle a dejar el país en 24 horas. "Si no se va usted antes de que caduque su visado tendrá problemas", aseguró el interlocutor. Colás ya se encuentra fuera de Rusia después de comprar un billete de avión.

"Después de 12 años informando desde Moscú las autoridades rusas han rechazado a última hora renovar mi visado de periodista y sólo he contado con 24 horas para salir del país, dejando atrás demasiado. No me arrepiento de nada", ha señalado Colás en un mensaje que ha publicado en la red social X.

En la publicación, el periodista ha defendido su trabajo en Rusia. "He contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede", ha reivindicado.

Para Colás, un corresponsal "tiene que ser alguien que escribe sin miedo sobre el gobierno" y que al mismo tiempo "escribe con cuidado sobre gente corriente como si de verdad pudiesen leerle al día siguiente". "Nunca al revés", ha advertido.

"Los propagandistas de la Z intentan presentar nuestras informaciones desde Moscú sobre la opresión como una muestra de que no hay opresión. De vez en cuando se cierra el círculo y queda al descubierto su engaño. Una vez más. Seguimos adelante. Por el mismo camino", ha concluido.

Colás, además de informar para 'El Mundo' como corresponsal desde Rusia, también trabaja para otros medios de comunicación como Onda Cero, Telecinco o France 24.