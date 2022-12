El personal de aduanas de los aeropuertos británicos se suman a la huelga en las fechas de Navidad

El sindicato del personal de aduanas de varios aeropuertos de Reino Unido se declararán en huelga durante ocho días en las vacaciones de Navidad.

Estos paros afectan a un total de mil miembros del personal de control de pasaportes, así como otros funcionarios de los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Manchester, Glasgow, Cardiff, Birmingham.

El líder del sindicato PCS, Mark Serwotka, ha indicado que las huelgas "se intensificarían" a menos que el Gobierno "ponga dinero sobre la mesa ahora", según ha recogido BBC.

En este sentido, Serwotka ha asegurado que los trabajadores "no tienen otra opción" que no sea la huelga: "Actualmente se saltan las comidas, no pueden encender la calefacción en casa, debido a la pobreza en la que viven".

Además, ha especificado que ha habido conversaciones con el Gobierno para que se produzca un aumento salarial del 2 por ciento. "Siguen diciendo que su puerta está abierta, pero es una puerta muy extraña porque no hay nada detrás", ha aseverado.

Europa Press