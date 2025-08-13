El peruano Universitario busca arrodillar al poderoso Palmeiras en la Libertadores

El Palmeiras, favorito al título de la Copa Libertadores de 2025, visitará este jueves a Universitario en Lima en partido de ida de octavos de final en el que el local buscará acabar con el invicto del poderoso equipo brasileño en la presente edición del torneo.

A pesar de recientes tropiezos en la liga brasileña, los paulistas llegan precedidos de una exitosa campaña en la fase de grupos de la Libertadores, en la que lograron un puntaje perfecto con 18 puntos. El Verdao ganó sus seis partidos, anotó 17 goles y recibió solo cuatro.

Universitario, sin embargo, no será un hueso fácil de roer para Palmeiras y aspira a aguarle la campaña al tricampeón de la Copa Libertadores (1999, 2020 y 2021).

El equipo que dirige el uruguayo Jorge Fossati se clasificó para los octavos al eliminar en la ronda de grupos a los ecuatorianos Barcelona e Independiente del Valle.

El encuentro está pactado a las 19:30 locales (00:30 GMT del viernes) en el estadio Monumental de Universitario, el mismo que acogerá la final de la Copa Libertadores de 2025 el 29 de noviembre. Ese detalle se ha convertido en acicate para los locales, que anhelan disputar la final en casa.

El partido de vuelta de esta llave de octavos se jugará el jueves de la semana próxima en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo.

El vencedor de esta llave se cruzará en cuartos de final contra el ganador de la serie entre River Plate de Argentina y Libertad de Paraguay.

TUMBAR AL INVICTO

“Enfrentamos al que ha sido el mejor de la Copa y candidato a ganarla. No subestimamos ni sobreestimamos. Con humildad, creemos en nuestras posibilidades y tenemos mucha fe en nuestro equipo”, declaró Fossati a la prensa el martes.

El experimentado entrenador charrúa, de 72 años, aseguró que “las estadísticas están para romperse. Llevan seis partidos invictos, es hora de que eso termine”.

Los peruanos aspiran a aprovechar la racha negativa que sacude a Palmeiras desde la partida, en julio, de su joya Estevao al Chelsea tras el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Los paulistas fueron eliminados hace una semana en octavos de final de la Copa de Brasil por su archirrival Corinthians, lo que causó violentas protestas de sus hinchas con actos de vandalismo y pedidos de dimisión del entrenador portugués Abel Ferreira.

Universitario vive una buena etapa en el torneo local, donde ganó el torneo Apertura y colidera el Clausura. El sábado venció 1-0 a Sport Boys.

Entre sus principales figuras están Edison Flores, Anderson Santamaría, Andy Polo y Jairo Concha.

PALMEIRAS CONFIADO EN GANAR

“Tenemos un partido importantísimo en Perú contra Universitario, un gran equipo de allí, muy respetado, con un gran entrenador que también fue mi entrenador”, dijo el lateral izquierdo uruguayo Joaquín Piquerez citado por las redes sociales del Palmeiras.

El internacional con la Celeste no ocultó su optimismo: "Espero que podamos conseguir un gran resultado y, si es posible, ganar, para poder cerrar el torneo en casa frente a nuestra afición y seguir en la Libertadores".

Las estadísticas del Verdao señalan que está invicto desde 2023 en la Libertadores, y su última derrota fue ante el Bolívar en La Paz. En sus últimos 28 partidos fuera de Brasil en esa competición acumula 22 victorias, cinco empates y esa derrota ante los bolivianos.

El jueves Palmeiras no contará con Paulinho, Bruno Rodrigues y Vitor Figueiredo, pero sí tendrá a sus flamantes contrataciones Ramón Sosa y Khellven.

Palmeiras viene de ganar a Ceará por 2-1 el domingo en el Brasileirao, en el que está tercero a cuatro puntos del líder, el Flamengo, pero con un partido menos jugado.

Posibles alineaciones:

Universitario: Britos - Corzo, Riveros, Di Benedetto - Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha, Carabalí - Rivera y Valera. DT: Jorge Fossati

Palmeiras: Weverton - Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Evangelista, Ramón Sosa - Mauricio, Facundo Torres, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)