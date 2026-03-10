El peso colombiano se fortalece 1,35% en los primeros minutos de sesión

BOGOTÁ, 10 mar (Reuters) - El peso colombiano se fortalecía 1,35% a 3.716 unidades por US$ en los primeros minutos de operaciones del martes, siguiendo la tendencia de Wall Street y con los ojos puestos sobre los movimientos del petróleo, un importante generador de divisas para el país.

Los precios del crudo caían alrededor de 7% el martes, tras tocar un pico de más de 3 años en la víspera, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto, lo que alivió las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en el suministro petrolero.

Más temprano, la firma de investigación y consultoría Wood Mackenzie dijo que la guerra en Irán está reduciendo actualmente el suministro de petróleo y productos petroleros del Golfo al mercado unos 15 millones de barriles diarios (bpd), lo que podría elevar los precios del crudo a 150 US$ por barril. (Nelson Bocanegra)