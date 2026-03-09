El peso mexicano se debilita por temores sobre Medio Oriente y desafía la barrera de 18 US$

CIUDAD DE MÉXICO, 9 mar (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el lunes por tercera jornada consecutiva, arrastrado por un deterioro de los mercados internacionales ante la falta de señales del fin de la guerra en Medio Oriente.

La moneda cotizaba en 17,8410 por dólar, con una pérdida de 0,37%, a medida que los precios del petróleo escalaban a niveles no vistos desde mediados de 2022 por temores de una reducción del suministro y su consecuente impacto en la inflación y el crecimiento económico mundial.

"Mi expectativa para el día ya se viene cumpliendo y es de esta máxima volatilidad en la mayoría de activos sobre todo en el dólar global y el petróleo", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados de la firma EBC Financial Group.

El nerviosismo llevaba a los inversionistas a reducir su exposición a activos considerados de mayor riesgo. La noche del domingo el peso llegó a debilitarse hasta 18,0215 unidades, uno de sus peores niveles en lo que va del año.

Irán designó a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de la línea dura seguían firmemente al mando en Teherán una semana después del inicio de las hostilidades con Estados Unidos e Israel.

Es poco probable que el nombramiento de Mojtaba sea bien recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había declarado el domingo que Washington debería tener voz y voto en la selección.

A nivel local, el lunes se dieron a conocer cifras de la inflación de febrero que, aunadas a la reciente escalada de los precios del petróleo, alimentaban la perspectiva de que Banco de México dejaría nuevamente sin cambios la tasa clave en su decisión de finales de este mes. (Reporte de Noé Torres)