El peso mexicano se recupera tras desafiar la barrera de 18 US$/dlr, la bolsa reduce pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 9 mar (Reuters) - El peso mexicano se apreció el lunes luego de haberse debilitado hasta la barrera de 18 por US$1, mientras que la bolsa borró gran parte de sus pérdidas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que "Cree que la guerra contra Irán está casi completa".

Se espera además que el mandatario revise una serie de opciones para controlar los precios del petróleo, los cuales se han disparado debido al conflicto bélico a cerca de 100 US$1 por barril, derrumbando los mercados internacionales.

* La moneda cotizaba en 17.6686 unidades en la recta final de los negocios, con una ganancia de 0,60% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

* La noche del domingo, la moneda llegó a debilitarse hasta 18.0215 por US$1, uno de sus peores niveles en lo que va del año, arrastrada por temores de que un conflicto prolongado pudiera interrumpir el suministro global de energía y afectar la inflación y el crecimiento económico.

* El nerviosismo llevó a los participantes a reducir su exposición en activos de riesgo. Sin embargo, durante la jornada del lunes los mercados financieros recuperaron gran parte del terreno cedido.

* A nivel local se dieron a conocer cifras de la inflación de febrero que, aunadas a la reciente escalada de los precios del crudo, alimentaron la perspectiva de que Banco de México dejaría nuevamente sin cambios la tasa clave este mes, antes de retomar su ciclo de recortes.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC descendió 0,63% a 66.890,27 puntos, después de haberse hundido 2,8% en sus negociaciones de la mañana.

* Los títulos de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool encabezaron el declive, con 3,04% menos a 103,93 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable, que restaron 2,96% a 60,73 pesos.

* En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento del plazo a 10 años ascendió cuatro puntos básicos a 9,03%, mientras que la tasa a 20 años bajó cuatro a 9,37%.

(Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)