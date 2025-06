El petróleo amplía sus pérdidas al tambalearse el alto el fuego entre Israel e Irán

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 24 jun (Reuters) - Los precios del petróleo extendían sus pérdidas el martes para tocar un mínimo de dos semanas en lo que el mercado vio como un menor riesgo de interrupciones del suministro en Oriente Medio, aunque el presidente Donald Trump acusó tanto a Israel como a Irán de violar un alto el fuego que ayudó a negociar.

* Los futuros del crudo Brent bajaban US$2,56, o un 3,6%, a US$68,92 el barril hacia las 1201 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía US$2,45, también un 3,6%, a US$66,06.

* Ambos contratos perdieron hasta un 5% en las primeras operaciones después de que Trump anunciara un acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán.

* Trump acusó a ambos países de violar el alto el fuego horas después de anunciarlo, expresando especial frustración con Israel. "No me gustó que Israel descargara justo después de que hiciéramos el acuerdo. No tenían por qué descargar y no me gustó que las represalias fueran muy fuertes", dijo el martes.

* El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dicho que había ordenado a sus fuerzas armadas organizar nuevos ataques contra objetivos en Teherán en respuesta a lo que dijo eran misiles iraníes disparados en una "flagrante violación" del alto el fuego. Irán negó haber lanzado misiles.

* La guerra de 12 días ha provocado una gran volatilidad en los precios del petróleo. Ambos contratos cerraron con caída de más de 7% en la sesión anterior, tras haber alcanzado máximos de cinco meses después de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares de Irán durante el fin de semana.

* "Los precios del petróleo cayeron bruscamente, ya que los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes no desencadenaron un conflicto más amplio que podría suponer una amenaza para los suministros regionales", dijo Barclays en una nota el martes.

* La implicación directa de Estados Unidos en la guerra también centró la atención de los inversores en el estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable entre Irán y Omán, por la que fluyen entre 18 y 19 millones de barriles diarios de crudo y combustibles, casi una quinta parte del consumo mundial.

* "La prima geopolítica se ha desinflado, pero las tensiones entre Israel e Irán siguen sin resolverse y persiste el riesgo de que se produzcan pasos en falso y una nueva escalada", declaró Ole Hvalbye, analista de SEB. (Reporte de Ahmad Ghaddar, reportes adicionales de Anjana Anil en Bengaluru y Jeslyn Lerh en Singapur. Edición de David Goodman. Editado en español por Natalia Ramos)