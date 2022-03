El petróleo Brent rozó los 140 dólares y marca máximos desde 2008 ante el temor de que Estados Unidos y Europa impongan restricciones a la venta de crudo de Rusia

Ante el temor de que Estados Unidos y sus aliados europeos decidan aplicar un veto a las importaciones de crudo de Rusia imponga restricciones a la venta de crudo ruso, el precio del petróleo de calidad Brent -que es de referencia para el mercado las bolsas bursátiles de Europa- se disparó un 20% y rozó los US$ 140 por barril en las bolsas asiáticas, cerca de los máximos históricos registrados en 2008. Rusia es el principal exportador mundial de crudo y productos derivados del petróleo combinados, con embarques de alrededor de 7 millones de barriles por día (BPD) o el 7% del suministro mundial.

Sin embargo, previo a la apertura de las bolsas de Europa, la cotización del Brent se relajaba ligeramente para situarse algo por encima de los US$ 128 dólares por barril, aún un 8,5% por encima del precio de cierre del pasado viernes.

Por otro lado, la cotización del crudo West Texas Intermediate (WTI), el precio del barril llegó a los US$ 130,5, frente a los US$ 115,68 del cierre de la semana pasada. Sin embargo, antes de la apertura europea se relajaba hasta los US$ 125 por barril.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, confirmó este domingo que la Casa Blanca comenzó a debatir con la Unión Europea y el resto de los aliados la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso como nueva medida de presión contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania.

Los analistas pronostican una recesión mundial

Distintos analistas económicos pronostican mayores aumentos, desabastecimiento y una posible reseción mundial si se imponen las restricciones a la importación de petróleo producido por Rusia. Los especialistas del Bank of America sostienen que si la mayoría de las exportaciones del crudo ruso se interrumpen, podría haber un déficit de 5 millones de BPD o mayor, y eso significa que los precios del petróleo podrían subir hasta los 200 dólares.

Analistas de JP Morgan informaron que el precio del crudo podría subir a US$ 185 este año, mientras que los expertos de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) estimaron que el petróle podría llegar a US$ 180 dólares y provocar una recesión mundial.

“Si la escasez de oferta no cede, el petróleo puede superar su máximo histórico”, dijo Howie Lee, economista del banco OCBC de Singapur. “En el peor de los casos, es decir una sanción total a las exportaciones de energía de Rusia, no me sorprendería ver que al Brent por encima de los 200 dólares”, agregó.

Algunos volúmenes de las exportaciones de petróleo de Kazajistán desde los puertos rusos también han enfrentado complicaciones. Los precios mundiales del petróleo se han disparado más del 60% desde principios de 2022, junto con otros productos básicos, lo que genera preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial y una estanflación. China, la segunda economía del mundo, ya apunta a un crecimiento más lento, del 5,5%, para este año.

Con información de Europa Press y Reuters.