El petróleo cae 2% en primeras operaciones asiáticas ante la guerra en Oriente Medio

El precio del petróleo cayó más de un 2% en las primeras operaciones asiáticas este viernes, tras las fuertes subidas de los últimos días como respuesta a la guerra en Oriente Medio.

El West Texas Intermediate (WTI) norteamericano bajaba un 2,09%, hasta 79,32 dólares por barril, tras haber subido un 8,5% el jueves a 81,01 dólares.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado y que avanzó un 4,9% la víspera, aún no se negociaba.

"Son inminentes nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo. El crudo parece haberse estabilizado bastante", aseguró el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El martes, Trump ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos que proporcionara un seguro de riesgo político para todo el comercio marítimo a través del Golfo.

Afirmó que la Marina estadounidense comenzaría "si fuera necesario" a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, un punto de paso vital para el crudo que Irán dijo haber cerrado.

En los mercados bursátiles, el índice Nikkei de Tokio bajó un 0,8% poco después de la apertura, mientras que el indicador de referencia Kospi de Seúl retrocedió un 1,2%.

El jueves, las bolsas europeas perdieron alrededor de un 1,5% y los principales índices de Wall Street también perdieron terreno.