El petróleo cae mientras Trump calma los temores sobre Irán

Por Kevin Buckland

TOKIO, 15 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo retrocedían desde máximos de varios meses el jueves y el oro bajaba desde un máximo histórico después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calmara la ansiedad del mercado sobre una posible acción militar de Estados Unidos contra Irán.

La caída de los valores tecnológicos se extendió a las operaciones asiáticas, siguiendo los descensos de Wall Street, ya que los inversores rotaron para salir de los valores de alto rendimiento relacionados con los chips y la inteligencia artificial en busca de gangas en otras partes del mercado.

Las divisas se tomaron un respiro después de que el yen cayera durante la noche a su punto más débil desde julio de 2024 frente al dólar estadounidense y luego rebotara con fuerza en medio de advertencias sobre una posible intervención de las autoridades japonesas.

Los rendimientos de los bonos japoneses retrocedían desde máximos históricos tras un repunte impulsado por las especulaciones -que luego se confirmaron- de que el Gobierno convocará elecciones anticipadas, un escenario que se espera que conduzca a un mayor estímulo fiscal. Los futuros del crudo Brent caían un 3,4% a US$64,25 y los futuros del Nymex se hundían un 3,4% a US$59,89, después de haber alcanzado máximos de US$66,82 y US$62,36, respectivamente, en la sesión anterior.

Trump dijo el miércoles por la tarde que le habían informado de que los asesinatos en la represión iraní de las protestas nacionales estaban disminuyendo y que creía que no había actualmente ningún plan de ejecuciones a gran escala. El oro descendía un 0,5% y se situaba en torno a los US$4.598 la onza. El miércoles alcanzó la cifra sin precedentes de US$4.642,72.

En Asia, las bolsas cotizaban dispares, pero las tecnológicas registraron más ventas. En Japón, el Nikkei, con un fuerte componente tecnológico, caía un 0,9% tras alcanzar un máximo histórico en la sesión anterior, aunque el Topix, más amplio, aumentaba su propio récord el jueves con un avance del 0,8%. El Taiex de Taiwán caía un 0,4% y el Hang Seng de Hong Kong bajaba un 0,5%, lastrados por los valores tecnológicos.

Los valores de primer orden chinos

bajaban un 0,1%, mientras que el Kospi surcoreano

subía hasta un 1,3%, alcanzando un nuevo récord. El jueves, el Banco de Corea mantuvo sin cambios los tipos de interés, tal y como esperaban los economistas, y señaló el final de su actual ciclo de flexibilización para dar prioridad a la estabilidad financiera. Los futuros del FTSE apuntaban un 0,6% al alza, lo que sugiere que el índice al contado abriría prolongando su máximo histórico del miércoles. Los futuros del índice paneuropeo Stoxx 50 avanzaban un 0,3%. Los futuros E-mini del S&P 500 se mantenían planos después de que el índice al contado cayera un 0,5% durante la noche. El índice tecnológico Nasdaq Composite perdía un 1%.

"En Wall Street se está produciendo una rotación que, en última instancia, está pesando sobre los índices, pero que indica que los aspectos internos del mercado están resistiendo razonablemente bien", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.

"La fortaleza de los cíclicos, en gran parte debido a las perspectivas positivas de la economía estadounidense, está apuntalando las acciones y proporcionando señales constructivas a los participantes en el mercado de la ampliación de la fortaleza del mercado".

(Información de Kevin Buckland; edición de Shri Navaratnam y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)