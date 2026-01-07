El petróleo cae y las bolsas retroceden ante las tensiones geopolíticas

Por Rocky Swift

TOKIO, 7 ene (Reuters) -

Los futuros del crudo caían y las acciones en Asia retrocedían mientras los mercados lidiaban con las ramificaciones de la agitación política en Venezuela y el destino de sus reservas de petróleo.

Los precios del crudo extendían su caída después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo para que se vendan a su precio de mercado tras el derrocamiento y la captura del líder de la nación.

Las acciones japonesas caían con fuerza, mientras que el oro y los metales industriales se mantenían cerca de niveles récord. El yen repuntaba, en un momento en que las tensiones geopolíticas desde Sudamérica hasta China ocupan un lugar central, mientras los inversores esperan los datos de EEUU en busca de pistas sobre el calendario de posibles recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

"El resultado más probable es un impulso a la economía mundial debido al petróleo", dijo Michael McCarthy, consejero delegado de la plataforma de inversión Moomoo Australia y Nueva Zelanda, sobre la agitación en Venezuela. "Claramente es negativo para el precio del petróleo en sí, pero los costes energéticos son clave para sus perspectivas económicas globales".

"La otra cara de la moneda es que el aumento de la incertidumbre por las perspectivas geopolíticas podría anular cualquier beneficio económico positivo", añadió.

El crudo estadounidense caía un 1,66%, hasta US$56,18 por barril, y el Brent se desplomaba hasta US$59,94 por barril, un 1,25% menos en la jornada. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, se hundía un 0,6%. El índice japonés Nikkei retrocedía un 1,1%.

El índice australiano S&P/ASX 200, con mucho peso de los productores de materias primas, subía un 0,2%. El índice de referencia de Hong Kong, Hang Seng, descendía un 1,3%, cediendo parte de sus ganancias tras tres días de avances.

En los mercados bursátiles europeos, los futuros del Euro Stoxx 50 avanzaban un 0,05%, los futuros del DAX alemán subían un 0,2%, y los futuros del FTSE bajaban un 0,24%. Los futuros de acciones estadounidenses, el S&P 500 e-minis, bajaban un 0,04%.

Caracas y Washington han llegado a un acuerdo para exportar crudo venezolano a EEUU por valor de hasta US$2.000 millones, según anunció Trump el martes.

El acuerdo se produce después del fin de semana en Venezuela, así como los comentarios de la Casa Blanca, que dijo que Estados Unidos está buscando opciones para adquirir Groenlandia y que el uso de las fuerzas armadas estadounidenses para conseguir dicho objetivo es "siempre una opción".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, permanece en una cárcel de Nueva York a la espera de cargos por narcotráfico, mientras que la líder opositora María Corina Machado ha dicho que quiere volver a dirigir el país.

El índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas, cedía un 0,06% a 98,55, recortando su ganancia del 0,2% del martes. El euro se mantenía estable en US$1,1691, mientras que el yen se apreciaba un 0,2%, hasta 156,42 por dólar.

Las bolsas de Tokio se vieron lastradas después de que China anunciara la prohibición de exportar a Japón productos de doble uso que puedan utilizarse con fines militares, una nueva medida de Pekín en reacción a un comentario de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

El cobre alcanzó un máximo histórico en la sesión anterior, mientras que el níquel subió más de un 10%, mientras la preocupación por la oferta impulsó las ganancias de los principales recursos industriales.

De cara a los próximos días, el informe mensual sobre el empleo en EEUU, que se publicará el viernes, influirá probablemente en las expectativas monetarias del mercado, que actualmente prevé dos recortes más de los tipos de interés de la Reserva Federal este año. El miércoles se publicarán la encuesta Jolts y las cifras de empleo privado de ADP.

El oro al contado descendía un 1,1% hasta los US$4.448,29 la onza. El cobre caía un 1,34% hasta US$13.060,50 la tonelada.

En criptodivisas, el bitcóin perdía un 0,8% a US$92.496,86, y el éter bajaba un 0,8% a US$3.247,70.

(Información de Rocky Swift en Tokio; edición de Christopher Cushing y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)