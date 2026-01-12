El petróleo iraní almacenado en el mar alcanza una cifra récord, dice Kpler

Por Enes Tunagur

LONDRES, 12 ene (Reuters) - Irán tiene una cantidad récord de petróleo almacenado en el mar, equivalente a unos 50 días de producción, ya que China ha comprado menos debido a las sanciones y Teherán trata de proteger sus suministros del riesgo de ataques de Estados Unidos, dijo la firma de datos de transporte marítimo Kpler.

La cantidad de crudo y condensado iraní, ya sea en petroleros en tránsito o en buques de almacenamiento flotantes, alcanzó un récord de 166 millones de barriles en la semana finalizada el 11 de enero, según Kpler, que tiene datos que se remontan a 2016.

Mientras Irán, uno de los mayores productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se enfrenta a las mayores manifestaciones antigubernamentales en años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de una posible acción militar.

Irán aumentó la cantidad de petróleo almacenado en el mar para retrasar los paros de producción, ya que las importaciones chinas se ralentizaron a finales de 2025 porque las refinerías chinas carecían de cuotas de importación de crudo y los inventarios en China son muy altos, dijo a Reuters Homayoun Falakshahi, analista de Kpler.

Irán también está tratando de enviar tantos barriles como pueda lejos del Golfo para reducir los riesgos geopolíticos de estos volúmenes, añadió Falakshahi. Alrededor de la mitad del petróleo iraní en el mar se encuentra cerca de Singapur, según Kpler. (Reporte de Enes Tunagur; información adicional de Seher Dareen, Editado en Español por Ricardo Figueroa)