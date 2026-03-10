El petróleo podría alcanzar los 150 US$ debido al cierre del golfo Pérsico, dice Wood Mackenzie

10 mar (Reuters) - La guerra en Irán está reduciendo actualmente el suministro de petróleo y productos petroleros del Golfo al mercado unos 15 millones de barriles diarios (bpd), lo que podría elevar los precios del crudo a US$150 por barril, dijo el martes la empresa de investigación y consultoría Wood Mackenzie.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha prometido no dejar salir petróleo de Oriente Medio hasta que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel.

WoodMac afirmó: "Los países del Golfo producen en total 20 millones de bpd de líquidos, y 15 millones de bpd de exportaciones han sido retirados del mercado mundial".

"La demanda mundial de petróleo de 105 millones de bpd tendrá que seguir cayendo para equilibrar el mercado y, en nuestra opinión, eso requerirá que el Brent suba al menos a US$150 por barril en las próximas semanas".

"En nuestra opinión, 200 dólares por barril no es algo imposible en 2026".

Europa se enfrenta a retos especialmente graves, ya que las refinerías del Golfo suministran el 60% de su combustible para aviones y el 30% de su diésel.

"Mucho dependerá de cuánto dure la guerra, cuánto tiempo permanezca cerrado el estrecho de Ormuz y si la Marina de los Estados Unidos puede garantizar el paso seguro de los buques escoltando a los barcos".

