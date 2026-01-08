El petróleo se recupera y las bolsas bajan ante la geopolítica y los datos de EEUU

Por Rae Wee

SINGAPUR, 8 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo se estabilizaban el jueves tras su reciente caída, mientras que las bolsas retrocedían al evaluar los inversores las implicaciones del agravamiento de las tensiones geopolíticas y los datos dispares del mercado laboral estadounidense.

Altos cargos estadounidenses dijeron el miércoles que el país necesita controlar indefinidamente las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela para estabilizar la economía de este país, reconstruir su sector petrolero y garantizar que actúe en interés de Estados Unidos.

Esto se produjo mientras Estados Unidos incautaba el mismo día en el océano Atlántico dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de los cuales navegaba bajo bandera rusa, como parte del agresivo impulso del presidente Donald Trump para dictar los flujos de petróleo en

Los acontecimientos en Venezuela siguen dominando los titulares tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y hasta ahora la mayor parte de la reacción del mercado se ha producido en las materias primas.

Los precios del petróleo han caído esta semana ante la perspectiva de una mayor producción de crudo venezolano, aunque se recuperaban el jueves, con el crudo estadounidense subiendo un 0,54%, a US$56,29 por barril, mientras que los futuros del crudo Brent avanzaban un 0,55%, a US$60,29 por barril.

"La reacción negativa del mercado a los comentarios de Trump sobre el control del petróleo de Venezuela parece un poco fuera de lugar", dijo Daniel Hynes, estratega de materias primas de ANZ.

"El control estadounidense de las ventas de petróleo en realidad podría significar que las sanciones o restricciones en curso permanezcan en vigor a corto plazo, lo que sería alcista para los precios del petróleo. Sospecho que por eso los precios se están recuperando esta mañana", añadió.

Por lo demás, las bolsas cotizaron mayoritariamente a la baja en la sesión asiática, tras un fuerte comienzo de Año Nuevo que elevó los mercados a nuevos máximos a pesar de las fracturas geopolíticas a escala global.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, caía un 0,6%, mientras que el Nikkei japonés perdía un 1,2%. El índice chino CSI300 cedía un 0,8%. Los futuros del Nasdaq retrocedían un 0,35%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,22%. Los futuros del EUROSTOXX 50 caían un 0,12% y los del FTSE descendían un 0,4%.

"Parece que los mercados asiáticos se están tomando un respiro tras el fuerte comienzo de 2026", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo.

"Los titulares geopolíticos llevan la voz cantante. La prohibición de las exportaciones de doble uso de China a Japón, y los rumores sobre el riesgo potencial de las tierras raras, están haciendo que los inversores recorten la beta de Japón", añadió.

Las acciones de los fabricantes de productos químicos japoneses cedían el jueves, mientras que las de sus competidores chinos se disparaban, después de que el Ministerio de Comercio de China dijera que está iniciando una investigación "antidumping" sobre las importaciones de productos químicos utilizados en la fabricación de chips, a medida que se intensifica la tensión entre los dos países.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.

DATO DE EMPLEO DE EEUU

Dejando a un lado la geopolítica, los inversores también tienen la vista puesta en el dato de empleo estadounidense del viernes, que podría aclarar las perspectivas de tipos de la Reserva Federal.

Los analistas de Goldman Sachs pronostican un aumento de 70.000 nóminas no agrícolas en diciembre, por encima del consenso, y esperan que la tasa de desempleo descienda hasta el 4,5%.

En la víspera, una serie de datos arrojaron un panorama dispar del mercado laboral estadounidense, que parece estancado en un estado de "no contratar, no despedir".

"El informe Jolts de noviembre indica que la rotación laboral sigue siendo escasa. El entorno de baja rotación ha apuntalado un tenue equilibrio entre la demanda y la oferta de mano de obra", dijeron los economistas de Wells Fargo en una nota.

"Dado que las empresas siguen mostrándose cautelosas a la hora de ampliar sus plantillas, esperamos que el crecimiento del empleo siga siendo moderado", añadieron.

Las lecturas no alteraron las expectativas del mercado de dos recortes más de la Fed este año y, a su vez, mantenían los movimientos de divisas moderados el jueves, con el euro sin muchas variaciones, a US$1,1681, mientras que la libra se cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a US$1,3458. El yen avanzaba ligeramente, hasta 156,67 por US$, mientras que el índice del dólar apenas variaba, hasta 98,71. Por su parte, el oro al contado bajaba un 0,71%, a US$4.420,43 la onza.

(Información de Rae Wee; edición de Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)