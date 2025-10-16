El petróleo sube tras comentario de Trump sobre fin de compras indias a Rusia

Por Katya Golubkova y Sam Li

TOKIO, 16 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían alrededor de un 1% el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el primer ministro indio, Narendra Modi, había prometido que su país dejaría de comprar petróleo a Rusia, una medida que podría drenar el suministro en otros lugares. Los futuros del crudo Brent subían 54 centavos, o un 0,87%, a US$62,45 el barril a las 0430 GMT. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzaban 57 centavos, o un 0,98%, a US$58,84.

Ambos contratos tocaron su nivel más bajo desde principios de mayo en la sesión anterior debido a las tensiones comerciales entre EEUU y China y después de que la Agencia Internacional de la Energía advirtiera de un gran superávit el próximo año a medida que los productores de la OPEP+ y sus competidores eleven la producción en medio de una débil demanda.

Trump dijo el miércoles que India, que recurre a su principal proveedor, Rusia, para alrededor de un tercio de sus importaciones de petróleo, detendría las compras de crudo a Rusia, y EEUU intentaría a continuación que China hiciera lo mismo, mientras Washington intensifica sus esfuerzos para cortar los ingresos energéticos de Moscú y presionarle para que negocie un acuerdo de paz en Ucrania.

La embajada india en Washington no respondió inmediatamente a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre si Modi se había comprometido de ese modo con Trump.

Algunas refinerías indias se están preparando para recortar las importaciones de petróleo ruso, con expectativas de una reducción gradual, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, también dijo el miércoles que le dijo al ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, que el Gobierno de Trump espera que Japón deje de importar energía rusa.

India y China son los dos principales compradores de las exportaciones marítimas de crudo ruso, sancionadas por EEUU y la Unión Europea.

Durante meses, Modi se resistió a la presión de Estados Unidos para dejar de comprar petróleo ruso, con representantes indios defendiendo las compras como vitales para la seguridad energética nacional.

"Es un acontecimiento positivo para el precio del crudo, ya que eliminaría a un gran comprador (India) de petróleo ruso", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

El Gobierno británico también anunció el miércoles nuevas sanciones, dirigidas directamente a las rusas Rosneft y Lukoil, dos de las mayores compañías energéticas del mundo.

Entre las entidades sancionadas figuran cuatro terminales petroleras, la refinería privada Shandong Yulong Petrochemical de China, 44 petroleros de la "flota en la sombra" que transportan petróleo ruso y Nayara Energy Limited, una refinería de propiedad rusa en India.

El jueves, los inversores estarán atentos a la publicación de las estadísticas semanales de inventarios estadounidenses de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), tras los datos mixtos del grupo comercial Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés).

Las existencias estadounidenses de crudo y gasolina aumentaron, mientras que los inventarios de destilados cayeron la semana pasada, según informaron fuentes del mercado basándose en las cifras del API publicadas el miércoles.

Las existencias de crudo aumentaron en 7,36 millones de barriles en la semana finalizada el 10 de octubre y los inventarios de gasolina aumentaron en 2,99 millones de barriles, mientras que los inventarios de destilados cayeron en 4,79 millones de barriles respecto a la semana anterior, dijeron las fuentes.

Aunque el descenso de los inventarios de destilados apunta a una mayor demanda de gasóleo, la acumulación de existencias de crudo y gasolina sugiere que la demanda en EEUU, el mayor consumidor mundial de petróleo, sigue siendo floja.

Los analistas pronostican que las reservas de crudo estadounidenses aumentaron en unos 0,3 millones de barriles la semana pasada. (Información de Katya Golubkova en Tokio y Sam Li en Pekín; edición de Jacqueline Wong, Jamie Freed y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)