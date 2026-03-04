El petróleo sube y Seúl se desploma en unos mercados asiáticos inquietos por Oriente Medio

El petróleo siguió subiendo este miércoles en unos mercados asiáticos pendientes del bloqueo del estrecho de Ormuz durante la guerra en Oriente Medio, mientras la Bolsa de Seúl volvió a desplomarse al punto de detener sus operaciones.

Hacia las 02H30 GMT, el barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado internacional, subía un 1,11% hasta los US$82,30.

El martes superó los US$85 por primera vez desde julio de 2024, antes de limitar su subida al 4,71% al cierre.

A la misma hora del miércoles, el barril de West Texas Intermediate (WTI) norteamericano subía un 0,82% hasta los US$75,16, tras cerrar el día anterior con un avance de 4,67%.

El tráfico marítimo está paralizado en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundiales, lo que aviva los temores de una interrupción prolongada del suministro.

Sin embargo, los precios moderaron sus ganancias el martes luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que la Armada podría escoltar a los petroleros en Ormuz "si fuera necesario" para asegurar el suministro.

"Esto permitió a los mercados disipar su persistente ansiedad matutina (...). La reacción en el mercado de materias primas fue inmediata", explicó Elior Manier, analista de Market Pulse.

"Con el WTI manteniéndose en niveles cercanos a los de la apertura del lunes, el sentimiento general del mercado se vuelve mucho más estable", opinó.

- Las bolsas caen, Seúl se desploma -

Alrededor de las 02H30 GMT en la Bolsa de Seúl, el índice Kospi se hundía un 8,10%, tras haber caído fuertemente el día anterior. Este desplome provocó la suspensión de las operaciones por parte del operador bursátil.

Corea del Sur, octavo mayor consumidor de crudo del mundo, depende en gran medida de los hidrocarburos de Oriente Medio.

En la Bolsa de Tokio, el índice estrella Nikkei cedía un 3,88%, hasta los 54.090 puntos. El índice ampliado Topix perdía un 4,25%.

La Bolsa de Sídney retrocedió un 1,88%, la de Taipéi un 3,10%, Hong Kong un 1,61% y Shanghái un 0,47%.

Los mercados asiáticos siguen los pasos de Wall Street, que cerró en rojo el martes, nervioso por el riesgo de una crisis prolongada en Oriente Medio y sus repercusiones en la inflación, con los valores tecnológicos especialmente afectados.

- Dólar estable, el oro brilla -

El oro, considerado un valor refugio ante la incertidumbre, sigue beneficiándose de la situación: subía un 1,6% hasta alcanzar los US$5.169 la onza a las 02H30 GMT.

Por su parte, la moneda estadounidense se estabilizó en 157,54 yenes por dólar, tras haber subido de nuevo el día anterior.

"El dólar se ve respaldado por la demanda de valores refugio y una moderación de las expectativas de bajada de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) este año" ante la subida de los precios de la energía, que podría alimentar la inflación, destacó Lloyd Chan, analista de MUFG.

"Todas las principales divisas se han depreciado frente al dólar después de que el presidente Trump declarara que Washington haría 'todo lo necesario' en su ofensiva contra Irán, lo que ha acentuado los temores de inflación", coincidieron en una nota expertos del banco Standard Chartered.