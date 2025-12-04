El PIB brasileño se ralentiza más de lo previsto por descenso de los servicios

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 4 dic (Reuters) - La economía de Brasil se desaceleró más de lo esperado en el tercer trimestre, mostraron el jueves datos oficiales, ya que una lectura débil de los servicios se sumó a las señales de enfriamiento de la actividad en medio de altas tasas de interés.

La mayor economía de América Latina creció un 0,1% entre julio y septiembre respecto al trimestre anterior, dijo la agencia de estadísticas IBGE, justo por debajo del aumento del 0,2% proyectado en un sondeo de Reuters entre economistas.

La lectura supuso una nueva pérdida de impulso tras una expansión revisada del 0,3% en el segundo trimestre, así como una fuerte desaceleración respecto al crecimiento del 1,5% del primer trimestre.

Los mercados siguen de cerca las señales de enfriamiento de la actividad, en busca de pistas sobre cuándo podría empezar el banco central a recortar las tasas, tras mantenerlas en niveles restrictivos durante meses.

En términos interanuales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil creció un 1,8%, frente al 1,7% previsto por las encuestas.

Los responsables a cargo de la política monetaria, que han mantenido las tasas de interés en su nivel más alto en casi 20 años desde julio, han afirmado que siguen viendo una economía resistente, con una inflación de los servicios persistente y un mercado laboral ajustado.

La semana que viene se reunirán para tomar la última decisión de política monetaria de este año, y las expectativas se centran en que mantengan las tasas en el 15%, mientras los inversores buscan indicios de relajación en enero o marzo.

Según el IBGE, el sector servicios, columna vertebral de la economía brasileña, creció solo un 0,1% respecto al trimestre anterior. La industria creció un 0,8% y la agricultura un 0,4%.

Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares se ralentizó, pero aun así registró un aumento del 0,1%. El gasto público aumentó un 1,3%, mientras que la inversión medida por la formación bruta de capital fijo creció un 0,9%, a pesar de los elevados costos de endeudamiento. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)