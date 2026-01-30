El PIB de España crece un 0,8% en el cuarto trimestre

30 ene - La economía española creció 0,8% intertrimestral en el cuarto trimestre, frente al aumento del 0,6% registrado en el trimestre anterior, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el viernes.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban que el producto interior bruto creciera un 0,6% intertrimestral.

En términos anuales, la producción económica de España en el cuarto trimestre creció un 2,6%, ligeramente por debajo de la estimación media del 2,7% de la encuesta de Reuters.

El crecimiento del PIB del tercer trimestre se revisó a la baja, del 2,8% al 2,7%.

El crecimiento del PIB para todo el año 2025 en comparación con 2024 se estima en un 2,8%, según el instituto. (Información de Gemma Guasch; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)