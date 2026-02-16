El PIB de Japón aumenta 0,1 % en cuarto trimestre de 2025, menos de lo esperado

La economía de Japón creció 0,1% en el último trimestre de 2025, según cifras preliminares oficiales divulgadas el lunes, por debajo de la proyección del mercado, de 0,4%.

El PIB de la cuarta mayor economía del mundo se había contraído un 0,7% revisado en el trimestre inmediatamente anterior.

El pequeño repunte del último trimestre fue impulsado por las medidas de estímulo de la primera ministra, Sanae Takaichi.

En todo 2025, la economía japonesa registró un crecimiento de 1,1%, luego de una contracción de 0,2% en 2024.

El aumento del consumo privado y de las inversiones residenciales y empresariales contribuyeron con la expansión del cuarto trimestre, según los datos del gobierno japonés.